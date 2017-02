Vuit propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Redacció

1 Festival de Circ de Figueres

2 Primeres rues de Carnaval

3 El teatre i la memòria a La Planeta

4 "Yo, Feuerbach", al Teatre de Salt

5 Quimi Portet duu el seu "Ós Bipolar" a Olot

6 "Orgasmos" al Teatre de Blanes

7 Mauri i Horváth a Torroella de Montgrí

8 Un matí de música clàssica en família

Fins dilluns, Figueres s'omple d'acrobàcies, espectacles impossibles, pallassos i altres espectacles amb la sisena edició del Festival Internacional del Circ . La cita, consolidada ja com un referent a Europa,, amb més de 80 artistes arribats de fins a 12 països diferents.Quan falten pocs dies per l'arribada oficial de les festes de Carnaval, molts municipis de la demarcació celebren aquest cap de setmana les primeres activitats.són algunes de les localitats que dissabte ja donen el tret de sortida, amb les primeres rues i els sopars de colles.La sala La Planeta de Girona acull, divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda, la representació de "Cúbit". L'obra teatral, escrita per, torna a l'escenari gironí de la mà de La Ruta 40 després de triomfar en el passat festival Temporada Alta. La peça proposaviscuts, a partir de la mirada de dos fills que tornen a casa, després d'anys vivint lluny.L'actor Pedro Casablanc protagonitza dissabte, a partir de les 9 de la nit al Teatre de Salt , la representació de "Yo, Feuerbach",sobre aquells que no aconsegueixen ser protagonistes. Cinisme, humor, força i delicadesa es donen la mà en aquesta, que es pot veure en la història d'un actor envellit que es veu obligat a lluitar per una segona oportunitat.Quimi Portet arriba dissabted'Olot. El veterà músic i compositor torna a la capital de La Garrotxa per interpretar en directe el seu aclamat disc d'estudi "Ós Bipolar" (2016), en el qual demostra novament les seves senyes úniques d'identitat, ambprotagonitzen "Orgasmos", una comèdia de Dan Israely que arriba diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Blanes , amb la direcció d'Oscar Contreras.: les seves diferències, les seves virtuts, les seves debilitats, les seves actituds i sobretot, la manera com al final, inevitablement, l'un i l'altre són el complement ideal.Diumenge, a les 7 de la tarda, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí acull un nou concert del. En aquesta ocasió, la música clàssica sonarà de la mà de la violista Agnès Mauri i el pianista Benedek Horváth, els quals presenten, apte per a tots els públics., amb nou músics dalt de l'escenari, convida aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Auditori de Girona a gaudir d'una través de l'audició de diverses obres de, entre d'altres. Una proposta amena que convida al públic familiar a obrir bé les orelles, sense oblidar-se dels ulls.