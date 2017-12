L'esperat vuitè episodi de la saga «Star Wars: Els últims Jedi» arriba als cinemes

ACN | Barcelona

La saga de la família Skywalker segueix a 'Star Wars: Els últims Jedi', que arriba aquest divendres als cinemes en català. Al vuitè episodi de la saga escrit i dirigit per Rian Johnson els herois de la pel·lícula 'El Despertar de la Força' s'uneixen a les llegendes galàctiques en una aventura èpica que descobrirà antics misteris de la Força i sorprenents revelacions del passat. La jove directora catalana Laura Ferrés va guanyar amb 'Els desheretats', un curt que retrata la crisi econòmica, el premi 'Leica Cine Discovery' al millor curtmetratge de la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes a finals del passat mes de maig. El curt, produït per Inicia Films, arriba aquest divendres als cinemes i ho farà de forma autònoma amb els seus propis horaris, no unit a cap pel·lícula, i a un preu propi. També destaca l'estrena de la pel·lícula argentina 'Alanis', dirigida per Anahí Berneri, que va aconseguir la Concha de Plata a la Millor direcció al Festival de Sant Sebastià 2017 i l'actriu protagonista, Sofía Gala Castiglione, a la Millor actriu.

'Star Wars: Els últims Jedi' està escrita i dirigida per Rian Johnson, produïda per Kathleen Kennedy i Ram Bergman, i segueix les passes de Rey i continua el seu èpic viatge contra la Primera Ordre. Actuen al film Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson i Benicio Del Toro, entre altres.

El curtmetratge 'Els Desheretats' és un retrat del pare de la directora enfrontant-se al final del negoci familiar. En Pere Ferrés té 53 anys i és l'encarregat d'una empresa d'autocars al Prat de Llobregat. La falta d'ingressos l'obliga a fer comiats de solter, en els quals els clients solen destrossar el vehicle, però no està disposat a perdre la seva dignitat. "Feia temps que volia fer alguna cosa amb la meva família, però no trobava la història que realment m'interessés, però quan el meu pare em va dir que volia tancar, vaig veure que era el moment i tenia sentit acompanyar-lo en aquest procés filmant", va explicar a l'ACN. Així mateix, Ferrés va portar la història una mica més enllà fent el retrat de la generació del seu pare i que arran de la crisi han hagut de tornar a començar.

Laura Ferrés va dir que el seu curt és un híbrid que es mou entre ficció i documental, i això és el que més li va interessar. Va admetre que li agradaria que el pròxim treball que fes vagi en aquesta mateixa línia. De moment, està en el procés d'escriptura del seu nou projecte.



Andersen és un fuster a qui agrada molt el Nadal i és el protagonista de la pel·lícula 'Un intercanvi per Nadal', que s'estrena en català i està dirigida per Terje Rangnes. Aquest any, l'Andersen vol que els seus fills tinguin un Nadal inoblidable. Quan l'Andersen troba el veritable Santa Claus, se li acut una solució per acomplir els seus somnis.També d'animació és la pel·lícula 'Se armó el Belén' de Timothy Reckart. En aquesta cinta, un petit ase que es diu Bo desitja una vida que vagi més enllà de la seva rutina diària al molí del poble. Un dia reuneix el valor per alliberar-se i emprendre per fi l'aventura dels seus somnis. Al llarg del seu viatge, coneixerà la Ruth, una ovella que s'ha perdut, i al Dave, un ocell. Acompanyats de tres camells i uns quants animals excèntrics d'estable, es convertirà en herois a la història del primer Nadal.L'Alanis és una treballadora sexual, té un fill i comparteix pis al centre de Buenos Aires amb la Gisela. Les dues dones cuiden d'un bebè i reben als seus clients a l'apartament. Tot canvia quan dos inspectors municipals irrompen al seu domicili i detenen la Gisela. Expulsada del seu pis, l'Alanis es trasllada temporalment a casa de la seva tieta. Cuida al seu fill i ofereix al carrer el que sap fer i sempre en constant moviment. En aquest context, l'Alanis haurà de lluitar per trobar el seu lloc. La directora de la pel·lícula 'Alanis', Anahí Berneri, va aconseguir la Concha de Plata a la Millor direcció al Festival de Sant Sebastià i l'actriu protagonista, Sofía Gala Castiglione, a la Millor actriu.Gustavo Salmerón és el director del documental 'Muchos hijos, un mono y un castillo'. De fet, aquests tres són els desitjos amb els que sempre va somiar Julita Salmerón des de petita, i els tres s'han convertit en realitat. Quan el menor dels seus fills sap que la seva mare ha perdut la vertebra de la seva besàvia assassinada, la família emprèn una divertida recerca entre els més peculiars i estranys objectes que Julieta ha anat acumulant al llarg dels seus més de 80 anys.Diego Lerman dirigeix la pel·lícula argentina 'Una especie de familia'. Malena es una metgessa de classe mitjana de Buenos Aires. Una tarda rep la trucada del Doctor Costas, que l'informa que ha de viatjar immediatament al nord del país: el fill que estava esperant està a punt de néixer. Malena decideix emprendre un viatge incert que la portarà a enfrontar-se a un seguit d'obstacles legals i morals que li faran preguntar-se constantment sobre els límits que està disposada a creuar per aconseguir allò que desitja.També des d'Argentina s'estrena 'Pasaje de vida', un thriller polític dirigit per Diego Corsini i amb un repartiment encapçalat per Chino Darín, Silvia Abascal i Miguel Ángel Solá. 'Pasaje de vida' explica la història d'una parella de joves i parla d'identitat, exili, militància i ideologia. Són tres moments en la vida del Miguel explicats en paral·lel: la seva joventut com a militant als 70, la seva fugida a Espanya per salvar la vida i el conflicte amb el seu fill que vol anar a viure a un altre país.Como cada any, Xolani, un obrer solitari, participa junt amb altres homes de la seva comunitat a l'ukwaluka, un ritual iniciàtic tradicional per a joves que estan als seus últims anys de l'adolescència. Kwanda, procedent de Johannesburgo i tutelat per Xolani, rep les burles dels seus companys per ser de ciutat i massa sensible. 'La herida' s'estrena aquet divendres, està dirigida per John Trengove i va ser seleccionada per Sudàfrica pels Oscar 2018.