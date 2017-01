Receptes de cullera per a l'hivern

Redacció

L'hivern és temps de potatges. Mongetes, llenties, cigrons ... tornen a la nostra taula treient-li el protagonisme a les amanides i aportar-nos tots aquests nutrients necessaris per no emmalaltir amb el fred hivernal.

Perquè et cuidis i gaudeixis amb els contundents sabors de sempre et presentem 3 receptes de cullera perfectes per als dies de més fred.

Llenties casolanes

Ingredients per a 4 persones: 250 g de llenties, 1 ceba mitjana, 1/4 litre de brou de verdures, 1 fulla de llorer, sal.

preparació:

Després d'estar dues hores en remull, les llenties es posen a bullir (sense canviar l'aigua) amb una fulla de llorer i una mica de sal, durant 30 minuts a foc lent. Un cop cuites, es passen per un colador, i es conserva l'aigua de la cocció. En aquesta aigua es tira el brou de verdures bullint i es passa la barreja a un bol. Amb un passapuré es redueixen a puré 3 cullerades de llenties i s'uneixen al bol per espessir el líquid. Aquest líquid es passa a una cassola, on s'uneix amb les llenties que s'havien reservat. Per sobre es distribueix la ceba picada molt fina. La cassola es posa al foc i s'acaba de cuinar a uns 10 minuts. A continuació es serveix.

Mongetes amb cloïsses i marisc al microones

Ingredients per a 4 persones: 3/4 kg de mongetes blanques, 300 g de cloïsses, 1 ceba petita, 300 g de cues de llagostins, 300 g de tronc de cranc, 1 got de vi blanc, 2 grans d'all, 1 fulla de llorer, julivert picat, oli, sal.

Preparació:

Després de passar 12 hores en remull, les mongetes es posen en una cassola amb un raig d'oli, una dent d'all picat, la ceba també picada i la fulla de llorer. Es cobreixen amb aigua, es tapa la cassola amb plàstic i s'introdueix en el forn microones al 100% de potència, durant 30 minuts. Si necessiten més temps per quedar tendres (el que dependrà de la qualitat del llegum), es perllonga la cocció alguns minuts més. Mentre couen, convé moure la cassola diverses vegades i afegir aigua a poc a poc si perden molt líquid. Un cop cuites, es reserven. En una altra cassola es posa una mica d'oli i l'altre gra d'all molt picat, i es fica al microones, sense tapar, durant tres minuts, tenint cura que no es cremi l'all.

A continuació s'afegeixen les cloïsses ben rentades, el julivert picat i el got de vi blanc. Es tapa la cassola i es torna a ficar al microones durant cinc minuts a la màxima potència, fins que s'obrin les cloïsses. Quan s'hagin obert, es retira una de les petxines i s'agreguen les cues dels llagostins (pelades en cru) i els troncs de cranc en tires. Es tapa novament i es cou cinc minuts sense variar la potència. Aquest preparat s'aboca sobre les mongetes que s'havien reservat i tot això s'acaba de coure cinc minuts més al forn microones.

Cigrons guisats

Ingredients per a 4 persones: 1/2 kg de cigrons, 1/2 kg de patates, 1 ceba, 2 grans d'all, 4 tomàquets, julivert, pebre vermell, pebre, oli, sal.

preparació:

Després de passar la nit anterior en remull, els cigrons es posen a coure en una olla amb aigua calenta i sal. Quan estiguin gairebé cuits, s'agreguen les patates, pelades i tallades en trossos de mida similar. En una paella amb un raig d'oli es fregeix la ceba picada i les dents d'all. A continuació s'afegeixen els tomàquets pelats i sense llavor. Després que s'ofeguin tot bé, s'assaona amb pebre vermell i julivert picat. Aquest sofregit es tira sobre els cigrons, que acabaran de coure a foc molt suau, tenint cura que no rebentin. Abans de servir, es rectifica de sal i pebre.