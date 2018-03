Sis excursions per gaudir d'un gran dia a l'aire lliure a les comarques gironines

Laia Bodro | Girona No es necessita gaire més que una ampolla d'aigua, alguna cosa per menjar i un bon calçat per a fer alguna de les rutes que proposem, per a conèixer i admirar el nostre entorn.

Castell del Montgrí

Declarat Parc natural des del 2010, el massís del Montgrí s'aixeca a la plana de l'Empordà, coronat per una fortificació inacabada anomenat el Castell del Montgrí.

La millor manera de començar l'excursió és des de Torroella. El camí, que fa olor de Farigola, va pujant i trobant les 3 capelles fins a arribar al coll de la Creu, el punt intermedi des d'on et pots dirigir cap al castell o baixar cap a l'Ermita de Santa caterina.

El camí al castell no és difícil ni hi ha perill de caure, i es pot fer tan amb adults com amb nens. Un cop a dalt, es pot entrar al castell, pujar per les escales de cargol d'una de les seves torres, i admirar les vistes: el golf de Roses, les illes Medes, i si es té sort, els Pirineus.

Però el massís del Montgrí no només és el castell, també es pot visitar el Cau del Duc, accessible des de Santa Caterina; es pot baixar el Pedrigolet, una baixada de roques inestables i molt divertida de fer -compte en fer-ho, que és fàcil caure-. Una de les visites que no poden faltar és la de Santa Caterina, seguint el camí des del Coll de la Creu, entrar a l'Ermita i posar una moneda al famós Manelet.

Ruta GR-92

La Ruta GR-92 és la ruta que ressegueix tot el litoral mediterrani, i forma part del sender europeu E-10 que va del Bàltic al Mediterrani.

El tram de la Costa Brava és d'aproximadament 222 km de llargària, i passa pels camins de ronda més emblemàtics de la zona. Per fer-la tota sencera es necessiten dies, però si el que voleu és només una excursió d'un dia, podeu escollir qualsevol de les 12 etapes que la conformen, des de Portbou a Tordera.

La majoria de trams estan en molt bon estat i es poden fer tranquil·lament amb nens, tot i que pel camí, es troben cales de difícil accés.

Ruta del Carrilet - Via Verda

El Carrilet que anava des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols va deixar de funcionar el 1969, però es pot seguir el seu recorregut amb bicicleta.

La millor manera de fer la via verda de 39,7 km és amb bicicleta, i com que no té grans desnivells, no es necessita ser un ciclista assidu per a fer-la sencera.

La sortida a Girona segueix el riu Onyar, passa per Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro i finalment arriba a Sant Feliu de Guíxols, on es pot seguir el carril bici local fins al mar. La ruta es pot fer en les dues direccions, però si esteu cansats en acabar per tornar-la a fer, hi ha tota una oferta de transports públics que permet pujar la bicicleta.

Ruta per l'Empordà Medieval

El Baix Empordà conserva amb orgull un passat medieval que atrau turistes i aficionats a la fotografia.

Un bon lloc per començar la ruta és el centre històric de Pals, que ha conservat la majoria dels seus carrers empedrats i les cases de pedra. No només hi ha una ruta per seguir, ja que de pobles medievals n'és ple: Vulpellac, La Bisbal, Torrent, Sant Sadurní de l'Heura, Ullastret, Palau-Sator... I la llista s'allarga. Hi ha moltes maneres de visitar aquestes poblacions, una de les més divertides és en bicicleta. Però si es volen veure tots en un sol dia, la millor manera és en cotxe.

Imprescindible visitar Monells i la seva plaça, el fortificat de Peratallada i el Castell de Púbol, residència de Dalí i Gala. I si fent la ruta, us entra la gana, no patiu, que la zona és plena de restaurants amb menjar típic de l'Empordà.

Enoturisme

Si us agrada el vi, l'Empordà és la vostra zona. I per això us proposem una ruta per les diferents vinyes i cellers.

La Denominació d'origen Empordà proposa dues rutes enoturístiques: una a l'Alt Empordà, i una al Baix, a part de moltes més activitats durant l'any.

Les rutes permeten visitar les vinyes, alguns cellers, fer tasts de vins, descobrir la vinculació de les vinyes amb les zones tradicionalment sureres, etc.

Una bona excursió per als amants del vi!

Aiguamolls de l'Empordà

Passar-se el dia observant aus i la vegetació autòctona és possible gràcies a la pressió popular que, als anys 70, va permetre salvar part dels aiguamolls de l'Empordà de la construcció i el turisme, declarant-lo Parc Natural.

Al mig del golf de Roses s'estenen més de 4 hectàrees d'aiguamolls, que són llar de centenars d'espècies de peixos, rèptils, amfibis i mamífers. Però l'estrella del parc són els ocells, tant autòctons com migradors, que omplen el cel de colors i els arbres de nius.

Es pot recórrer al Parc tant a peu com amb bicicleta, i és perfecte per fer-lo en família, i per a què els nens descobreixin la fauna i la natura.

Sobretot no us oblideu de la càmera de fotos, sobretot si hi passegeu al capvespre, quan el cel fosqueja i es reflecteix a l'aigua, creant unes postals increïbles.