Acusen d'estafa el programa 'Ahora Caigo' per no lliurar el premi de 100.000 euros

Redacció

Arturo Valls és un home que no passa desapercebut. A poc a poc ha anat construint al seu gust un programa, 'Ahora Caigo', que ha aconseguit convertir-se en el plat fort de les tardes televisives.

No obstant això, en poques setmanes les xarxes socials s'han revolucionat amb el programa. Primer, pel baix nivell de dos concursants durant una prova. La resposta era ''Guerra Civil'' i que pràcticament van esgotar totes les pistes. Ara, per la de 'no lliurar' el major premi del programa, els 100.000 euros, a un concursant de dimarts passat, un jove anomenat Jesús.

Després d'aconseguir la última ronda, no sense polèmica per la diferència de dificultat de les preguntes entre els contrincants i el concursant central, Jesús es va enfrontar a l'última pregunta: Quin actriu deu el seu nom artístic a la seva tendència a tirar-se pets? Jesús es va mostrar dubitatiu fins que al final, quan el temps estava a punt d'esgotar, va donar la resposta: '' Whoopi Goldberg ''.

El públic va explotar d'alegria i va arrencar a aplaudir mentre Jesús no s'ho creia. Però Arturo no es mostrava tan entusiasmat per la validesa de la resposta i van haver de comprovar si hi havia entrat dins el temps establert. Efectivament, la resposta havia entrat però, segons el programa, el concursant no havia pronunciat correctament el cognom de l'actriu.

"Atenció, que fort, perquè estàs en temps, però tot i que abans has dit bé el cognom aquí hem sentit 'bolder', amb la qual cosa la resposta és incorrecta", assegurava Valls, davant la cara de resignació del concursant.

Jesús va acatar sense dir ni piu la decisió, però les xarxes socials, en canvi, van començar a cremar i van protestar el dictamen del programa, a qui van acusar d'estafa i de no voler repartir el suculent premi.