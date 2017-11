El gironí Víctor Branch, a un pas d'entrar a la fase final de «La Voz»

ddg

El cantant barceloní establert des de fa anys a Girona Víctor Branch es va imposar el passat divendres a la nit en una de les últimes «batallas» de la cinquena edició del talent musical de Telecinco La Voz. Amb unes sabates de tacó, com a símbol de la seva il·lusió per trepitjar fort, Branch va saltar a l'escenari per enfrontar-se a la seva companya Alicia, ambdós dins de l'equip de la coach Malú, que compta amb l'assessorament de Niña Pastori. Víctor i Alicia es van jugar el seu pas a la següent ronda amb el clàssic de Michael Jackson Man in the mirror. En aquesta renyida actuació, i després de rebre nombrosos elogis per part de la resta de coaches, Víctor va ser finalment l'escollit de Malú.

Víctor Branch (Barcelona, 1992) haurà de disputar aquest divendres l'últim assalt per tal de passar a la següent ronda, la dels directes, acompanyant Ricardo, Charo i Genara, als qui Malú va enviar directament a la fase prèvia a la final. Si guanya la darrera «batalla», el gironí tindrà opcions clares d'aspirar a ser el guanyador d'aquesta cinquena edició del concurs de Telecinco.

Establert des de fa cinc anys a les comarques gironines, Víctor Branch es va formar a Torroella de Montgrí i al Conservatori de Girona. Va arribar a ser cantant de l'orquestra Costa Brava i l'any passat va treure el seu primer disc ( Introspective), que l'ha portat a fer concerts per tot Catalunya, incloent-hi el Black Music Festival.