Els pescadors de la confraria de Palamós són els protagonistes a «Ballar»

ddg

El ball s'ha convertit per a molts en una manera de viure i una aposta per la qual, de vegades, cal renunciar a coses. Els pescadors de la Confraria de Palamós, saben molt bé què és mullar-se per la seva feina i avui demostraran que també poden ballar davant les càmeras del programa del canal 33 Ballar. La implicació per la dansa i pel poble de Palamós també són la raó d'existir de la companyia Cobosmika, que busca descentralitzar-la i portar-la al gran públic. D'aquesta manera, en aquest nou lliurament del programa, el coreògraf Pere Faura tindrà la missió d'aconseguir posar a ballar els pescadors del municipi baixempordanès, comptant amb la complicitat de la companyia Cobosmika.