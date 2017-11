Dia Mundial de la Televisió: nou moments memorables de la petita pantalla

V.S.M.

Aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Televisió hem fet una recopilació dels nou moments més memorables de la petita pantalla a Espanya.

Existeixen escenes televisives que estan gravades a les retines de tots els teleespectadors.



Entrevista de Mercedes Milá a Paco Umbral

L'escriptor va acudir al programa de Mercedes Milá a presentar el seu llibre. Durant l'entrevista es van viure moments molt tensos, quan Umbral va considerar que la presentadora no se centrava prou en la promoció del seu últim treball.

Paco Lobatón entrevistant a un desaparegut de 'Quién sabe dónde?'

El programa 'Quién sabe dónde?' és un clàssic de la televisió a Espanya. Des del seu plató es van viure escenes que formen part de la història televisiva del país. Entre aquestes, destaca aquella en la qual Gregorio Cobos, un desaparegut, cridava en directe per parlar amb Paco Lobatón. La confusió del presentador va ser màxima en escoltar la veu de Gregorio, ja que semblava la d'una dona.

"Me echaron droja en el Cola Cao"

Un estrambòtic succés ocorregut en un petit poble de la Corunya va deixar una seqüència inesborrable de la televisió. José Tojeiro Díaz assegurava davant les càmeres haver estat víctima d'un robatori, per part de "tres prespitutas". L'home acusava les dones d'haver acudit a la seva casa a robar-li els diners de la seva pensió. La víctima va assegurar que l'havien drogat per dur a terme el furt. "Me echaron droja en el Cola Cao", deia l'home.

"¡Que te pego leche!"

Les disputes entre José María Ruiz Mateos i Miguel Boyer, ministre socialista que va dur a terme l'expropiació de Rumasa, van arribar al seu moment més àlgid amb aquest mític cop de puny el 1989. L'empresari va esperar al polític per increpar-lo i agredir-lo. La frase "¡que te pego leche!" va quedar immortalitzada amb aquest moment.

Matías Prats: "¡¿Pero esto qué es...?!"

Aquesta connexió de Matías Prats durant el Mundial de França 1998 es va convertir en mítica. El veterà periodista pretenia connectar en directe amb Michel, però després de dos intents fallits la paciència de Prats es va acabar. El seu empipament es va plasmar en el crit de "¡¿Pero esto qué es...?!", davant la sorpresa de tots els teleespectadors.

"Pim pam toma Lacasitos"

El programa 'Callejeros' ha donat lloc a moments memorables de la televisió dels últims anys. L'enregistrament en directe a peu de carrer fa que les càmeres de Cuatro hagin gravat autèntiques joies televisives. Aquest va ser el cas de l'enregistrament d'un control d'alcoholèmia a les portes d'una discoteca. Un jove es va convertir en el protagonista d'una escena d'allò més delirant, davant la desesperació de la Guàrdia Civil que intentava realitzar-li el control.

"Quién me pone la pierna encima"

La primera edició de 'Gran Hermano', l'any 2000, va marcar un abans i un després en la història més recent de la televisió. Els primers habitants de la casa de Guadalix es van convertir en autèntics fenòmens televisius. Jorge Berrocal va aconseguir el seu moment de glòria amb el seu recordat lament de "Quién me pone la pierna encima".

"Iniesta de mi vida"

El gol d'Andrés Iniesta, que va donar la victòria a Espanya en la final del Mundial de Sud-àfrica el 2010, està gravada a la ment de molts espanyols. Milions de teleespectadors seguien l'emocionant partit contra Holanda quan va arribar l'èxtasi. La retransmissió televisiva d'aquest moment és recordada pel crit de José Antonio Camacho, com a comentarista de Mediaset, dient el "Iniesta de mi vida".

El petó d'Iker Casillas a Sara Carbonero en directe

Amb el marc de la final del Mundial de Sud-àfrica va arribar un altre moment destacable de la televisió. En aquesta ocasió, els protagonistes van ser Iker Casillas i Sara Carbonero. La periodista es disposava a entrevista al porter, la seva parella, després de convertir-se en campió del món. L'emoció i els nervis del moment van fer que el porter de la selecció espanyola fes un petó a la seva xicota davant milions de teleespectadors de tot el món.