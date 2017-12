TV3 cancel·la el magazín Tarda oberta

ACN

TV3 cancel·larà el magazín 'Tarda oberta' aquest gener, segons han confirmat a l'ACN fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L'entitat ho ha desvinculat a qüestions d'audiència, i ho ha relacionat, en canvi, a la situació econòmica que general "la nova crisi de l'IVA".

Així, segons aquestes fonts, la situació actual a la CCMA provocada per "l'impacte" d'aquesta crisi "obliga a revisar els plans de producció i d'inversions" per al 2018 previstos per a TV3 i Catalunya Ràdio i a aplicar "diferents mesures" per als pròxims mesos. En aquest sentit, des de la CCMA s'indica que el conjunt de mesures de reducció de la despesa passarà també per "assumir internament" la producció de diferents espais de la programació. De moment s'està treballant en la proposta que ha de substituir 'Tarda oberta', un tema que encara "no està tancat".