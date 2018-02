«El foraster» es retira al monestir de Sant Daniel de Girona

DdG | Girona Aquesta nit, a les 22.35 h, després de l'APM?, la pick-up d'El foraster continua en ruta per la sisena temporada. Amb més de 30.000 quilòmetres a l'esquena i 60 pobles en el record, Quim Masferrer necessita un retir espiritual. El monestir de Sant Daniel, a la ciutat de Girona, serà el lloc triat. Durant 48 hores, el presentador conviurà, en règim de retir espiritual, amb les sis monges benedictines que viuen en aquest convent que recentment va celebrar els 1.000 anys d'existència. Quim Masferrer acompanyarà la comunitat de monges en els seus quefers diaris i religiosos.

Entre pedres mil·lenàries i jardins acabats de florir, El foraster coneixerà la germana Maria Àngels, la més belluguet i a qui no troben mai; o la germana Mercè, l'encarregada de l'economia domèstica, però també la més bromista; i la mateixa mare priora, que, entre rialles, es considera la més seriosa de totes. Elles, si més no, són com una família, amb els seus moments d'esgratinyar i els seus moments d'amanyagar.

Un programa en què s'aprendrà el significat de paraules com silenci, reflexió, introspecció i pau interior, però, sobretot, com diu la germana Nativitat, la més gran de les monges benedictines, que cadascú és com és i comet els seus propis errors. Una fórmula ben senzilla per poder-se entendre els uns amb els altres.