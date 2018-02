Edurne, la gironina que "canta amb el cor" a La Voz Kids

Redacció La quarta edició de Voz Kids compta des de dillluns amb una gironina. Edurne té 11 anys i és una apassionada del flamenc, afició que li ve de la seva mare. Per a la seva audició a cegues va triar el tema de Malú 'Blanco i negro' amb el qual va convèncer als tres artistes: Melemdi, Rosario i Antonio Orozco.

"Cantes amb el cor i tens una veu preciosa, he pensat que eres una nena més gran", li va dir Rosario abans que Antonio Orozco i Melendi entressin en una 'lluita' aferrissada per emportar-se a la petita al seu equip. "Me'n vaig amb Rosario", va dir Edurne per a sorpresa fins i tot de la pròpia coach. "El meu millor regal, no m'ho esperava", admetia Rosario.