Les millors propostes per sortir de casa a les comarques de Girona aquest dilluns

Redacció

Flors i Violes a Palafrugell

Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu donen la benvinguda al bon temps i a la primavera en un festival que permet fer recorregut artístic per una cinquantena de patis, espais, carrers de la vila i les platges decorats per l'ocasió. Tot plegat, amanit amb propostes de música, arts escèniques, mostres artístiques i animació. Aquestes són les activitats previstes per avui:

- Concert infantil amb Landry el Rumbero. A les 10h i a les 11h a l'Espai Els Forns - La Brava. Gratuït.

-Concert amb Soweto i Kharloss Selektah. A les 22.30h a l’Espai Els Forns - La Brava. Gratuït.

- Espectacle de Flamenco Gyspeando. Cia La Bicha amb Jordi Rodríguez. A les 17.45h i a les 18.45h a la plaça de l’Ermengarda.

- Com es fa el Sushi? Taller i desgustació de de Sushi, a càrrec del Restaurant Far Nomo. A les 17.30h a l’Espai lúdic i gastronòmic (annex a l’Espai Els Forns – La Brava)

Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres

La capital de l'Alt Empordà es prepara avui per rebre una allau de visitants coincidint amb el Pont del Primer de Maig. Aquestes són algunes de les activitats previstes per avui:

- A les 5 de la tarda al Passeig Nou animació i tallers de salsa i bachata.

- A les 5 de la tarda a la plaça Josep Pla animació infantil amb Post.

- A 2/4 de 7 de la tarda a la Cate concert dels professors de l’escola de música del Casino Menestral.

- A les 7 de la tarda a l’envelat de la plaça Catalunya concert de l’orquestra Atalaia.

- A les 8 del vespre a la Caseta de la Casa Cultural d’Andalusia actuació de Funky Steep Dance i després dels grups d’alumnes de l’entitat i del cantant el Peseta, a partir de les 11 de la nit.

- A les 9 de la nit a la parròquia de Sant Pere encesa solidària de llantions.

- A les 9 de la nit a la carpa de Vilatenim havaneres amb el grup Ultramar i cremat.

- A 2/4 de 10 de la nit a l’Embarraca’t sopar popular.

- A les 11 de la nit a la plaça de Catalunya ball amb l’orquestra Atalaia.

- A partir de les 11 de la nit a l’Embarraca’t Orquestra Maribel i Orquestra Di-Versiones.

Dia internacional del jazz a Girona

- A 2/4 de 7 de la tarda a la Rambla de Girona, a la zona del quiosc, concert de Lluís González Trio.- A les 9 de la nit al Cinema Truffaut projecció de Round Midnight.- A les 11 de la nit al Sunset Jazz Club concert de Traç.

Festival de la Cervesa Artesana de la Vall de Camprodon

De les 11 del matí a les 9 de la nit a la Zona del Pont Nou, última jornada del Campro Beer, la fira de la cerversa artesana de Camprodon, un festival sociogastronòmic al voltant de la cervesa artesana i els productes gastronòmics de proximitat. L’esdeveniment també inclou nombroses activitats paral·leles i música en directe.

Joan Dausà clausura l'Strenes a les escales de la Catedral de Girona

Joan Dausà presenta per primer cop en públic el seu darer àlbum 'Ara som gegants'. Ho farà en un concert molt especial a les escales de la catedral de Girona que servirà per posar fi al festival Strenes. L'esperat treball de Dausà va fer que les entrades s'esgotessin en només 15 hores