Fires, festes i propostes pel Primer de Maig a les comarques de Girona

Fira mercat al carrer a La Bisbal d'Empordà

Com cada any torna la Fira Mercat al Carrer de La Bisbal d'Empordà, amb un munt de parades i activitats repartides per tota la població. Des de les 9h fins a les 20h podrem gaudir del dia amb:

-1a Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines al passeig Marimon Asprer.

- A les 12h30 i a les 18h30m funcions de ¡Fuera!, a càrrec de Murmuyo, a la plaça Major.

- A les 11h30 (al passeig Marimon Asprer) i a les 17h30 (a la plaça del Castell) arrencarà un show itinerant per la fira-mercat: Capocomico, de Marco Carolei.

- 7a edició de l’Espai Fireta: Punt de venda d’objectes infantils de segona mà o treballs manuals.

- 10a edició de la fira de Vehicles d’Ocasió al pavelló firal

- Espai d’Art al vestíbul del Mundial i la placeta mestre Joan Ferrerós

- 4a Mostra de Playmobil, amb exposició de diorames i parades a la plaça del Castell

- Zona de jocs de taula gratuïts al carrer Canonja

- Jocs infantils a la plaça Germans Sitjar

- Atraccions infantils al passeig Marimon Asprer

- Exhibició i taller de puntaires a Les Voltes

Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres

La capital de l'Alt Empordà viu avui un dels dies forts de les seves festes. Aquest és el programa d'actes previst:

- A partir de les 9 del matí pels carrers i places fira del dibuix i la pintura, fira del col.leccionisme, d’artesania, alimentació, brocanter, monogràfica del vidre, fotografia i alimentació.

- A les 11 del matí a la plaça Josep Pla danses tradicionals.

- A les 12 del migdia a la plaça de l’Ajuntament sardanes am la cobla Costa Brava.

- A les 5 de la tarda a la plaça de Josep Pla espectacle infantil.

- A 2/4 de 6 de la tarda a la Rambla escacs vivents.

- A les 7 de la tarda a l’envelat de la plaça Catalunya concert amb l’orquestra Nova Saturno.

- A les 7 de la tarda a la Caseta de la Casa Cultural d’Andalusia actuació dels alumnes de l’escola de dansa i música.

- A les 7 de la tarda a l’Auditori dels Caputxins concert amb la Jove Orquestra de Figueres.

- A les 10 de la nit a la Caseta de la Casa Cultural d’Andalusia concert dels cantants de rumba catalana El Chele i el Biles.

- A les 11 de la nit a l’envelat de la plaça Catalunya ball amb orquestra Saturno.

Fira de la Primavera a Olot

La Fira de la Primavera tornarà a portar activitat aquest dimarts 1 de maig al centre d'Olot. Les obres del Firal han obligat a buscar un nou espai per a les activitats de la Fira, totes situades al centre de la ciutat.

FIRALET

- Mercat de fruita (de 9 a 14 h)

- 76è Mercat de l’automòbil i la secció comercial (de 10 a 20 h)

- Desfilada popular al Casino Olotí a càrrec de l’Associació de Comerciants d’Olot. (18 h)

PLAÇA BALMES I CARRERS ADJACENTS

-Mercat extraordinari de roba del Primer de Maig (de 10 a 20 h)

PLAÇA D’ESTEVE FERRER

-Espectacle de dansa davant l’església de Sant Esteve a càrrec del gimnàs ÀREA (a les 11 h i a les 13 h)

- Passejades en poni per a la mainada (tot el dia)

PLAÇA MAJOR

- Pintem la guardiola per Càritas (11 h)

DE LA PLAÇA MAJOR A LA PLAÇA DEL CARME

- Mercat d’artesania (de 10 a 20 h)

PLAÇA DEL CARME

Alçaqui, Un espai familiar que simula un parc d’aventura amb rocòdrom, tobogans, túnels, teranyina, pilotes gegants. (D’11 a 14 h i de 16 a 20 h)

PLAÇA DE L’HOSPITAL

- Mercat de col·leccionisme i andròmines (De 9 a 14 h)

PATI DE L’ANTIC HOSPITAL

- 16a Exposició de la història del motor a la Garrotxa amb un monogràfic del Citroën 2 cavalls i derivats. Ho organitza: Club Motor Antic Garrotxa (MAG).

HOSPICI

- 24a Mostra de bonsai i suiseki. Al matí es farà un taller demostració de bonsai. Ho organitza:

Associació Garrotxina Amics del Bonsai.

PLAÇA JOSEP CLARÀ

- Mercat del disc a sota les voltes del carrer Manuel Roca. (De 10 a 20 h)

- Passejades en burro per a la mainada. Ho organitza: Rucs i Someres (De 10 a 20 h)

EIX COMERCIAL

-Comerços oberts

MOIXINA

6a Cursa de la Moixina (10 h)

Flors i Violes a Palafrugell

Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu donen la benvinguda al bon temps i a la primavera en un festival que permet fer recorregut artístic per una cinquantena de patis, espais, carrers de la vila i les platges decorats per l'ocasió. Tot plegat, amanit amb propostes de música, arts escèniques, mostres artístiques i animació. Aquestes són agunes de les activitats previstes per avui:

- Mercat d'artesans

- Cercavila pels carrers del municipi a partir de les 11h

- 12.00 h Vermut solidari als Porxos del Mercat amb Tawi DJ, Boit KJ i Two Cat's dj's

- 12.30 h concert de Víctor Branch feat. Nito Figueras & Pedrito Martínez

- 12. 30 h Espectacle infantil amb Jordi Tonietti a l'antic hospital

- 20.00 h Concert fi de festa amb Litus 3

- 22.00h Sessió de Costa Brava DJ's

Activitats infantils

La majoria de fires previstes avui a les comarques de Girona (Figueres, Olot, La Bisbal o Palfrugell) tenen espais destinats als més petits de la família. Altres municipis, també han previst activitats per a nens i joves:- Banyoles: Tir amb arc "Fes diana a la muralla", per a nens i nenes a partir de 8 anys. A partir de les 11 h- Blanes: Parc d'inflables al Passeig del Mar durant tot el dia- Roses: El joc del castell (activitat familiar), de les 11 a les 15 h

Arròs, peix de roca, bacallà i sardines

Per als amants de la gastronomia, els recordem que diferents municipis gironins tenen actualment en marxa campanyes gastronòmiques en col·laboració amb restaurants locals. És el cas de Pals (la Cuina de l'Arròs), Begur (campanya del Peix de Roca), Platja d'Aro (Campanya de la cullera i el bacallà), Blanes (mes de la gamba) o Lloret (Jornades gastronòmiques de l'Arròs). Així mateix, aquest matí i migdia se celebra a Llafranc se celebra dela 35 edició de "la sardinada".