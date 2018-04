Deu pel·lícules per enamorar-te de la dansa

Laia Bodro

West Side Story (1961)

?Una adaptació musical de Romeo i Julieta, considerada una de les millors pel·lícules musicals de la història, per la seva banda sonora i sobretot per la complexitat de les seves coreografies, que barregen els ritmes llatins i el jazz, interpretades per uns ballarins excel·lents. Tot passa a Nova York, l'enfrontament és entre els Sharks, immigrants porto-riquenys; i els Jets, immigrants europeus; i els enamorats són Toni, exmembre dels Jets, i Maria, germana del líder dels Sharks, acabada d'arribar de Puerto Rico. Una dosi de drama i romanticisme musical.

Center Starge - El Ritmo del éxito (2000)

???Has pensat mai com és la vida d'uns estudiants de l'American Ballet Academy? Center Stage se centra en la vida de 6 estudiants de la prestigiosa acadèmia americana, que volen aconseguir un lloc en la companyia i tenen un any per demostrar que són els millors. La competència i la rivalitat existeix, però a la vegada neix una amistat que els fa descobrir a cada un què volen de la vida i sobretot de la dansa. És perfecte per als amants de la dansa clàssica, veureu sabatilles de puntes, pirouettes, fouettes i grands jetés, però amb un to modern que acaba enganxant a qualsevol. Quedareu bocabadats amb la coreografia final, i hi descobrireu a una jove Zoe Saldana, que uns anys després es faria coneguda pel seu paper a Avatar.

Noches de Sol (1985)?

??Un ballarí desertor de la Unió Soviètica, aterra per error al seu antic país i acaba al costat d'un altre desertor, aquest dels Estats Units, ballarí de claqué. Entre dansa i dansa, hi ha lloc per a la crítica cap a la Unió Soviètica i la diferència racial. Però si per alguna cosa destaca aquesta pel·lícula, és per la presència de Mijaíl Barýshnikov, un dels millors ballarins de la història, i per les seves 11 pirouettes seguides, convertint-se en una de les millors escenes del film.

Ballerina (2016)

???El somni de Felicia, una orfe de la Bretanya, és convertir-se en ballarina, i per s'això s'escapa amb el seu amic inventor Víctor cap a París per a aconseguir fer realitat els seus somnis. Allà, la protagonista aprèn a ballar gràcies a la seva constància i l'ajuda d'Odette, la noia de la neteja de l'Opera de París. Ballerina és una dolça pel·lícula d'animació per a tots els públics, ideal per a una tarda en família, on veurem una bonica història de superació i lluita.

Dancer (2016)?

??Segur que heu vist el vídeo d'un noi ballant "Take me to church", que es va fer viral fa 3 anys. Doncs aquell ballarí és Sergei Polunin, considerat un dels millors ballarins dels últims anys, i anomenat el "Bad Boy" del ballet. Dancer és un documental sobre la seva vida, dels seus inicis a Ucraïna, de com el va afectar que la seva família s'hagués de separar per a poder-li pagar els estudis de dansa, i de com a Londres, ja primer ballarí de la Royal, el va perdre la mala vida. Sense cap mena de dubte, la història de Sergei us commourà, a més de captivar-vos amb la seva gran tècnica.

Step up - Bailando (2006)?

L'argument és el típic de pel·lícula romàntica: noi de barri pobre es veu obligat a treballar en un centre de gent amb recursos, coneix a noia, primer recelen l'un de l'altre, però l'atracció és evident, i acaben junts. Però el que la fa diferent és que es coneixen en un centre d'arts i acaben combinant la dansa urbana, que el protagonista ha après al seu barri, amb la dansa més acadèmica que ella aprèn al centre. Un dels primers papers protagonistes de Channing Tatum que ho té tot: la història és bonica, les coreografies estan ben trobades i combina molt bé el millor del jazz acadèmic amb la dansa més urbana. A causa de l'èxit, s'han fet diverses seqüeles, amb diferents personatges i amb coreografies d'alt nivell, que també valen la pena de veure.

Billy Elliot (2000)

?L'acció se situa en la convulsa Anglaterra de la dècada dels 80, on la lluita sindical dels miners estava a l'ordre del dia. Billy Elliot viu al comtat de Durham, en una zona minera i somia en ballar. Però el seu germà gran i el seu pare, miners en protesta, ho veuen una cosa de nenes i ell comença a ballar d'amagat, gràcies a l'ajuda de la seva professora, que descobreix el talent del nen. Tot i que Jamie Bell, el petit Billy Elliot, no era un gran ballarí de dansa clàssica, sinó un prodigi en dansa irlandesa, la seva història és commovedora, i trenca amb els estereotips de l'època, ensenya la precarietat en què vivien els miners i mostra les barreres que Billy i la seva família van enderrocant a mesura que el somni es converteix en una realitat.

Cantando Bajo la Lluvia (1952)

?Un clàssic que no passa mai de moda. Cantando Bajo la Lluvia és d'aquelles pel·lícules que tothom ha vist, i que està instal·lada en la memòria col·lectiva. Don Lockwood és una estrella del cinema mut, que junt amb Lina Lamont arrasen a totes les pantalles de cinema. Amb l'arribada del so a la indústria, Lockwood vol convertir la seva última pel·lícula en un musical, però Lamont no té una veu agradable. Per això compta amb l'encantadora veu de la seva enamorada, Kathy Selden, que doblarà a Lamont en les escenes de cant, cosa que provocarà escenes realment hilarants. Gene Kelly brilla per si sol en aquesta comèdia musical, amb una de les peces de dansa més famoses de la història, gravada en una sola seqüència i amb Kelly enfebrat, que demostra perquè està considerat un dels millors ballarins de claqué de la història: Singing in the rain.

A Chorus Line (1985)?

La cara que veiem del teatre és la més bonica: l'espectacle. Però A Chorus line veiem l'altre costat, el de l'audició per a aconseguir el paper, dels problemes dels ballarins i actors, de la caiguda de la fama, etc. En les gairebé dues hores que dura el film coneixem a un grup d'aspirants al cos de ballarins d'una obra de Broadway, dirigida per Michael Douglas, que mentre van superant passes en l'audició, ens van explicant les seves motivacions, les seves frustracions i la seva vida. Una gran pel·lícula que acaba amb un espectacular número musical amb la cançó One.

Chicago (2002)?

Pot un crim fer-te arribar a l'estrellat? A la Chicago dels anys 20,sí. Roxie Hart i Velma Kelly ens mostren com cometre un assassinat et pot portar a complir els teus somnis i aconseguir la fama que sempre has somiat. Una adaptació d'un musical mai és fàcil, però Rob Marshal va saber captivar l'essència de l'obra dels anys 70, coreografiada per Bob Fosse, en una pel·lícula rodona, que barreja la realitat amb els somnis de la jove i aparentment innocent Roxie Hart, que aspira a ser protagonista d'un cabaret, però que acaba a la presó per assassinar al seu amant. Allà, comença una lluita sense escrúpols amb la cabaretera Velma Kelly, acusada d'assassinar el seu marit i la seva germana, per acaparar l'atenció dels mitjans i sortir de la presó. Uns números musicals perfectament interpretats per Catherine Zeta-Jones i Renée Zellweger, i una banda sonora enganxosa fan d'aquesta pel·lícula un dels millors musicals dels últims temps.