«Hotel Artemis»: No és un hotel qualsevol

PEP PRIETO Drew Pearce continua essent un desconegut per al gran públic, però és una de les ànimes d' Iron Man 3, segurament una de les pel·lícules de superherois més bandarres i imprevisibles dels darrers anys. A Hotel Artemis, que escriu i també dirigeix, sembla voler continuar abonant la seva fama d' enfant terrible de la indústria: situada en un futur proper, és la història d'un hotel que es dedica a acollir delinqüents molt perillosos a la fuga. S'hi poden refugiar o guarir, sempre que respectin les normes instaurades per la seva enigmàtica directora. Però quan l'hotel és atacat, els seus hostes es veuen obligats a saltar-se totes les regles per defensar-se.

A mig camí entre l' actioner passat de voltes i la comèdia negra, però també amb alguns apunts polítics propis de les distopies actuals, Hotel Artemis alterna uns diàlegs ràpids i punyents amb unes explosives escenes d'acció en què Pearce demostra sentir-se particularment còmode. Un altre dels atractius del film és el seu planter d'intèrprets, amb noms tan solvents com els de Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day i Dave Bautista. Pearce, quie també va ser autor de les premisses de Mission Impossible: Nación secreta, treballa ara en un nou reboot de Cazafantasmas.