«Blackwood»: Aprendre amb por

PEP PRIETO El cineasta gallec Rodrigo Cortés ha demostrat un talent natural per crear suspens amb els mínims elements: només cal veure Concursante, Luces rojas i sobretot Buried per adonar-se'n. De fet, si bé el seu estil queda força definit, queda clar també que no vol encasellar-se en una única manera d'enfocar el gènere. Així, Blackwood beu molt dels recursos que li han donat prestigi, però al mateix temps és una posada al dia d'exercicis de terror que es remunten als temps de la Hammer, passen per les versions modernes de les cases encantades i fins i tot flirtegen amb el cinema de poders sobrenaturals. El punt de partida del seu nou film, doncs, no resulta especialment innovador, però coneixent Cortés segur que la cosa té altres focus d'interès. La protagonista, Kit, és una adolescent conflictiva que és enviada a Blackwood, un internat per a joves amb problemes on sembla ser que l'índex de millora és espectacular. Efectivament, el mètode d'ensenyament és rígid, inapel·lable, d'aquests que et fan estar concentrat la major part del temps. Però aviat s'adona que la pedagogia del centre amaga uns quants secrets. I el principal de tots ells és la seva directora, Madame Duret, que controla uns poders molt obscurs i perillosos.

Basada en una novel·la de Lois Duncan, Blackwood sí que adopta el format d'una intriga teen en alguns passatges inicials, però ràpidament s'endinsa en un univers infinitament més tèrbol en què les atmosferes malsanes i els girs argumentals juguen un paper molt rellevant. El repartiment, esplèndid, inclou la gran Uma Thurman (en una de les seves millors interpretacions dels darrers anys), AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman (la magnífica protagonista de La huérfana), Noah Silver, Rosie Day, Kirsty Mitchell i Taylor Russell. La banda sonora va a càrrec del també espanyol Victor Reyes, autor de Buried, Grand Piano i de la premiada partitura de la minisèrie The night manager.