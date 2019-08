«Mascotas 2»: Una nova vida

Pep Prieto Illumination ha demostrat saber anar més enllà de Gru i els Minions. En aquest sentit un dels seus treballs més lluïts és Mascotas, divertida especulació sobre el que passa quan marxem de casa i els nostres animals de compa­nyia es queden sols. És cert que a estones semblava més un encadenat de gags que no un relat a l'ús, però l'invent va funcionar molt bé a les taquilles d'arreu del món.

La seqüela estava cantada i ara arriba a casa nostra després que la seva estrena nord-americana quedés un pèl per sota de les expectatives, en gran mesura per haver de competir amb Toy Story 4. A Mascotas 2 el protagonista, Max, es veu obligat a adaptar-se a uns quants canvis. Katie, la seva propietària, s'ha casat i ha estat mare, i això ha alterat les seves dinàmiques quotidianes. Durant una estada en una granja, Max es fa amic d'un altre gos més vell, Rooster, que l'ajudarà a fer front a la nova etapa amb els seus consells sobre la vida i els humans. Mentrestant, els amics de Max viuen mil aventures, algunes de tan perilloses com la de rescatar un tigre blanc.

Brillant de nou en l'aspecte tècnic i plena de picades d'ullet als referents culturals de mares i pares, Mascotas 2 destaca també per la magnífica banda sonora d'Alexandre Desplat (ja era un dels grans al·licients de la primera entrega) i per un repartiment de veus a la versió original que inclou Patton Oswalt, Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate, Tiffany Haddish, Lake Bell, Dana Carvey, Ellie Kemper i ni més ni menys que Harrison Ford, que és l'encarregat de donar vida a Rooster.

Illumination, com era de preveure, ja treballa en la segona aventura en solitari dels Minions, que s'estrenarà l'any que ve, i en la quarta de Gru.

