Vuit actors que van morir en ple rodatge

V. Sedeño El món del cinema deixa rere seu tot un llistat d'actors i actrius que han mort en ple rodatge. Les causes d'aquestes defuncions són d'allò més diverses i van des aturades cardíacs, sobredosi, accidents o altres malalties.

Aquestes morts van commoure al seu dia als seguidors d'aquests intèrprets i van deixar en l'aire projectes cinematogràfics, que estaven en fase de rodatge.

A continuació, repassem algunes d'aquestes pèrdues.

Marilyn Monroe



La mítica actriu de Hollywood es trobava rodant 'Something' s got to give 'quan va morir. Marilyn Monroe va morir el 1962, amb tan sols 36 anys. Les causes de la mort de Marilyn Monroe van apuntar a una sobredosi de barbitúrics.

Bruce Lee



La mort el va sorprendre al recordat Bruce Lee amb 32 anys. L'actor es trobava en ple rodatge de 'Juegos de la muerte' quan va començar a sentir-se malament, afligit amb forts mals de cap. Bruce Lee va entrar en coma profund i no es va despertar mai més.

Heather O'Rourke



Aquesta jove actriu, que va morir amb només 12 anys, va morir per una obstrucció intestinal en 1988. Heather estava rodant la tercera part de 'Poltergeist' quan va ocórrer aquest fatal episodi, que va acabar amb la seva vida.

Roy Kinnear



Aquest actor va morir en ple rodatge de la pel·lícula 'El retorn dels mosqueters'. L'intèrpret va caure d'un cavall, mentre rodava una escena per a aquesta pel·lícula.

Brandon Bruce Lee



El fill del recordat Bruce Lee va córrer la mateixa sort que el seu malmès progenitor. El 1993, el jove actor de sol 28 anys, es trobava rodant 'El corb' quan va patir un desgraciat accident. L'equip de la pel·lícula gravava un tiroteig quan el jove Lee va rebre l'impacte d'una bala, que va acabar amb la seva vida.

Heath Ledger



La notícia de la mort de Heath Ledger, de 28 anys, va sorprendre a tothom del cinema al gener de 2008. L'actor, recordat pels seus papers a 'Brokeback Mountain' i 'El caballero oscuro', va morir per una sobredosi de medicaments . En aquests moments estava immers en el rodatge de 'El imaginario del Doctor Parnassus'.

Philip Seymour Hoffman



Aquest prestigiós actor va aparèixer mort quan estava rodant la segona part de 'Els jocs de la fam'. Seymour Hoffman va morir a conseqüència d'una sobredosi de cocaïna i heroïna. A conseqüència de la seva mort, el seu personatge es va digitalitzar.

Luke Perry



La mort de Luke Perry va sacsejar a tots els seus companys i seguidors en passat mes de març. El recordat Dylan, de 'Sensació de viure', va morir després de patir un vessament cerebral. L'actor participava en aquests moments en el rodatge de la sèrie 'Riverdale