«Noticias del gran mundo»: La família inesperada

Pep Prieto

Paul Grengrass i Tom Hanks van treballar plegats a l'excel·lent Capitán Phillips, recreació del cas real d'un segrest a alta mar en què brillava el carisma de l'actor i el nervi habitual que el cineasta imprimeix a les seves pel·lícules. Ara es decanten per un gènere pràcticament inèdit a la filmografia d'ambdós: el western. Noticias del gran mundo, en cinemes i ara també a Netflix, és la història de Jefferson Kyle Kidd, un veterà de tres guerres que es dedica a anar de poble en poble per explicar les notícies amb passió i teatralitat. És una feina agraïda per la reacció del públic però que té moltes contrapartides, com comprovar en primera persona fins a quin punt els conflictes bèl·lics han deixat una societat dividida i marcada per la misèria. Durant un dels seus viatges, l'exsoldat coneix Johanna, una nena que es va quedar òrfena i després va ser criada per indis. En contra de la seva voluntat, la nena ha d'anar a viure amb els seus oncles i Kidd, que no vol deixar-la sola en una travessia tan perillosa, assumeix la responsabilitat d'acompanyar-la. Però durant el camí l'home i la nena, que al principi no parla ni entén l'anglès, veuen com la seva relació es va solidificant, fins al punt que el protagonista començar a dubtar de la conveniència que la nena hagi de tornar a una casa que en el fons ja no és seva.

Plena de referències al western clàssic, amb Valor de ley al capdavant, Noticias del gran mundo brilla per la seva capacitat d'apel·lar als fonaments del gènere sense renunciar a una identitat pròpia. Sí, és una de l'oest, amb els seus tiroteigs i escenes de grans paisatges (és molt fordiana en molts aspectes, sobretot quan pica l'ullet a Centauros del desierto), però també és una paràbola política molt moderna que reflexiona sobre les devastadores conseqüències de dividir la societat en bàndols. El més sorprenent és que Greengrass aposta aquí per la radiografia més íntima: la relació entre Kidd i la nena està rodada amb una gran sensibilitat, fins al punt que per més que hi hagi solucions narratives força previsibles (especialment al tram final), acabes rendit a l'empatia que generen i la profunda emotivitat d'alguns passatges. Això deu tant al gran treball de Greengrass com a la magnífica interpretació de Tom Hanks i Helena Zengel. S'entén perfectament que la nena aspiri al Globus d'Or pel seu paper, però no que s'hagi menystingut la feina de l'actor, que ofereix a Noticias del gran mundo un dels seus millors personatges dels darrers anys.

El planter de secundaris inclou Neil Sandilands, Elizabeth Marvel, Ray McKinnon, Mare Winningham, Chukwudi Iwuji, Thomas Francis Murphy, Michael Angelo Covino, Fred Hechinger i Annacheska Brown. La banda sonora original, que també és candidata al Globus d'Or, és obra del veterà James Newton Howard.