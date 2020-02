Les millors pastisseries de les comarques gironines

Redacció Els guardons Fava de Cacau a les 50 millors pastisseries de Catalunya es van entregar el passat cap de setmana en el marc de la III Mostra Internacional de Pastisseria, que s’ha realitzat a Sant Vicenç dels Horts. Entre elles, n'hi ha cinc de les comarques de Girona.

PASTISSERIA DOLCERIA BATLLE (Torroella de Montgrí)

Inaugurada l'any 1880, és tot un referent per als paladars més exigents de Torroella de Montgrí i rodalies. Anys de tradició i bona feina que actualment regenta la quarta generació de la família.

CAN CABRISAS (Cadaqués)

Antigament anomenada La Mallorquina, suma cinc generacions d'esforç i d'il·lusió. Inaugurada per Segastià Cabrisas, són els creadors dels populars 'Taps de Cadaqués', un pa de pessic cobert de sucre llustre que incorpora essència de llimona.

CAN TUYARRO (Santa Coloma de Farners)

Fundada l'any 1894 per Francesc Trias i Vila, ofereix les seves especialitats (entre elles les teules) a la botiga modernista situada al centre de Santa Coloma de Farners.

PASTISSERIA PUJOL (Camprodon)

Amb prop de 120 anys de trajectòria, la Pastisseria Pujol és tota una institució de la Vall de Comprodon. Ofereix als seus clients un gran assoriment de pastissos i galetes de gran qualitat.

PASTISSERIA TORNÉS (Girona)

Rebosteria, xocolates, pastissos, xuixos, pastes de te i un munt d'especialistes per als amants dels dolços. Una de les millors pastisseries de Girona que fa pocs anys va estrenar local al carrer Migdia.

Aquest és el llistat complet de pastisseries reconegudes amb el guardó Fava de Cacau:

PASTISSERIA MAURICI COT, de Llinars del Vallès

PASTISSERIA LA FONT, de Cambrils

PASTISSERIA EL CIGNE, de Manresa

PASTISSERIA L'OBRADOR, del Vendrell

PASTISSERIA KKO, de Manresa

PASTISSERIA CONFITERIA PADRENY, de Reus

PASTISSERIA RODELLAS, de Sant Celoni

PASTISSERIA PLA, d’Igualada

PASTISSERIA CONFITERIA VIÑAS, de Montblanc

PASTISSERIA CONFITERIA POY, de Reus

PASTISSERIA DOLCERIA BATLLE, de Torroella de Montgrí

PASTISSERIA TARGARONA, d’Igualada

PASTISSERIA ESCRIBÀ, de Barcelona

PASTISSERIA VELVET MGL, de Tarragona

PASTISSERIA PERARNAU, de Manresa

PASTISSERIA VALLS - CA LES TARONGES, de Valls

PASTISSERIA LA MALLORQUINA - CAN CABRISAS, de Cadaqués

PASTISSERIA CANAL, de Barcelona

PASTISSERIA SANT LLEHÍ, de Sant Antoni de Vilamajor

PASTISSERIA ORIOL BALAGUER, de Barcelona

PASTISSERIA CONFITERIA DE F. TRIAS - CAN TUYARRO, de Santa Coloma de Farners

PASTISSERIA HOFMANN, de Barcelona

PASTISSERIA VILÀ, de Tàrrega

PASTISSERIA PUJOL, de Camprodon

PASTISSERIA PESSICS, d’Artés

PASTISSERIA MAS PASTISSERS, de Barcelona

PASTISSERIA XOCOSAVE I CONFITERIA VENTURA, de Riudoms

PASTISSERIA NATCHA BOMBONERÍA, de Barcelona

PASTISSERIA TORNÉS, de Girona

PASTISSERIA TAKASHI OCHIAI, de Barcelona

PASTISSERIA MONTSERRAT, de Cardona

PASTISSERIA FOIX DE SARRIÀ, de Barcelona

PASTISSERIA ROVIROSA, de Santa Coloma de Queralt

PASTISSERIA SANT CROI BY ALBERT ROCA, de Barcelona

PASTISSERIA CAN POSTRES, de Sant Vicenç de Castellet

PASTISSERIA BUBÓ, de Barcelona

PASTISSERIA JM PASTISSER, de Piera

PASTISSERIA TUGUES, de Lleida

PASTISSERIA OSCAR PASTISSER, d’Igualada

PASTISSERIA MUÑOZ, de Sant Vicenç dels Horts

PASTISSERIA ANDREU, de Montblanc

PASTISSERIA LA PASTISSERIA BARCELONA, de Barcelona

PASTISSERÍA BAHIA, de L’Ampolla

PASTISSERIA UÑÓ, de Mataró

PASTISSERIA CAL JAN, de Torredembarra

PASTISSERIA DOLÇ PAR YANN DUYTSCHE, de Sant Cugat del Vallès

PASTISSERIA CAL SANTA, de Guissona

PASTISSERIA VALLFLORIDA, de Palautordera

PASTISSERIA SANTA CREU, de Viladecans

PASTISSERIA L'ATELIER, de Barcelona