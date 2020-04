Ferran Adrià llança una «app» amb els menús del personal d'elBulli

EUROPA PRESS El xef Ferran Adrià, en col·laboració amb Movistar, ha llançat l'aplicació 'Adrià a casa', una recopilació de 31 menús de tres plats cadascun basats en el que menjava el personal d'elBulli de 18.30 a 19.00 hores, abans d'iniciar el servei en sala.

Aquesta 'app' gratuïta, disponible per tablets tant per Android com iOS, inclou el pas a pas dels menús i els plats individuals a més d'informació útil per ajudar els usuaris a organitzar-se i menjar cada dia de forma variada i barata a casa seva amb elaboracions senzilles i resultats professionals, ha informat Telefònica en un comunicat aquest dimarts.

"Amb aquesta 'app' volem facilitar als usuaris en aquest període de confinament tant la planificació dels menús com la compra dels ingredients d'un sol cop per a diversos dies de manera que obtinguin una alimentació sana, equilibrada i saborosa en el dia a dia", ha destacat Adrià.