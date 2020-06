Festuc: Propietats i beneficis

Ecocosas.com / AMIC El festuc és el fruit de la planta o arbre Pistacia vora, originari de la zona sud-est d'Europa i d'Àsia central, sent el productor principal d'aquesta fruita seca en l'actualitat Iran. A més de ser produït en aquestes regions originals, en l'actualitat es conrea també a Austràlia i en el sud dels Estats Units, on va ser introduït al començament del segle XX.

El festuc destaca per les seves propietats nutricionals, el seu contingut de proteïnes, amb 5,9 grams per cada 100 grams i sobretot de vitamines i minerals, com la vitamina C i el ferro, però també vitamina A, vitamina B6, calci i magnesi.

Pel que fa al ferro, entre les propietats del festuc trobem gairebé la meitat diària del consum recomanat (CDR) d'aquest mineral en un home adult per cada 100 grams, és a dir 3,9 mg per cada 100 grams de festuc (mentre que la CDR és 8 mg per a un home, les dones en edat fèrtil 18 mg, per la despesa d'aquest mineral en el procés menstrual). Es tracta, després de les llavors de sèsam, d'un dels fruits que més conté ferro.

REspecte a la vitamina C, les quantitats són més modestes, ja que la CDR és més nombrosa. Però la combinació de ferro i vitamina C, tenint en compte que la vitamina C és necessària per a l'assimilació en l'organisme d'aquest mineral, fan d'aquest fruit una efectiva aportació de ferro.

Un altre mineral present en el fruit del festuc és el calci, amb 100 mg d'aquest mineral per cada 100 grams d'aliment, sent també una bona font del mateix (la quantitat diària recomanada és de 800 a 1000 mg per a un adult.

Quant a la vitamina B6, molt necessària per al metabolisme dels nutrients i la salut del sistema nerviós, el festuc conté el 100% de les necessitats diàries suggerides per cada 100 grams de l'aliment.

A més, ajuda a alleujar la síndrome premenstrual, participa en la síntesi de l'hemoglobina, i igual que la vitamina C contribueix a enfortir el sistema immune.

També és una rica font de la vitamina A, necessària per a la salut de la vista, així com per a la formació dels ossos, per al desenvolupament del fetus i la regeneració cel·lular.