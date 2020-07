Tens calor? Inclou aquests aliments a la teva dieta

O. G. Hi ha territoris en els quals el juliol la calor es comença a fer insuportable. Una de les primeres conseqüències de les altes temperatures és la pèrdua de gana.

Hi ha aliments que resulten més aptes per a les altes temperatures que d'altres. En la llista de prohibits, encara que no ho sembli, s'inclouen el cafè, els gelats o les begudes alcohòliques, tot i que no són molts els que fan cas a aquestes recomanacions. Aquesta és una llista dels ingredients que tota nevera hauria de tindre en temporada estival:

Ous

El seu alt contingut en aigua i proteïnes ajuda a millorar la hidratació en una època en la qual és difícil parar de suar. La seva versatilitat permet menjar-los en una amanida, com a acompanyant o a manera de truita.

Aliments picants

Tenen un alt percentatge de capsaïcina, un compost que facilita la sudoració.

Infusions calentes

Tot i que sembli una contradicció, aquestes begudes ajuden a regular la temperatura corporal. Això sí, és millor prendre-les temperades que molt calentes.

Ostres

Tot que són un aliment no a l'abast de tothom, les seves propietats fan d'elles una bona opció per a tots aquells que vulguin donar-se un capritx a l'estiu. Són riques en aigua, Omega 3 i zinc.

Síndria

Més del 90 per cent d'aquest aliment és aigua, per la qual cosa l'efecte és similar a prendre un gran got acabat de sortir de la nevera. Però, a més, aquesta fruita ajuda a satisfer plenament la gana, per la qual cosa és ideal per a menjar-lo entre hores.

Tomàquet

Igual que els ous, admet mil possibilitats. El seu alt percentatge d'aigua i antioxidants és un valor segur. A més, una de les millors maneres de consumir-lo a l'estiu és en forma de gaspatxo o salmorejo.