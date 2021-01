Qui serà el nou màster xef català?

girona

El repte és escollir els propers mesos el nou màster xef català. Per aquest motiu acaba d'iniciar-se el procés per escollir entre tots els alumnes de les escoles d'hostaleria de Catalunya, tant públiques com privades, el nou cuiner que serà guardonat amb el premi gastronòmic Josep Lladonosa, que vol ser també un homenatge a la figura d'aquest reconegut cuiner que és tota una història dins de la cuina catalana.

Els premis Lladonosa tenen l'impuls de l'Ajuntament de les Borges Blanques i l'apadrinament dels germans Torres. Segons les bases, cada escola catalana podrà presentar tots els alumnes que consideri preparats sempre que siguin menors de 25 anys i portin almenys un any estudiant. Segons han explicat els orgnaitzadors, els aspirants hauran d'enviar una recepta de temàtica lliure i un vídeo on es mostra la seva elaboració; d'entre tots els inscrits es triaran 12 per cada província, que passaran a un sistema d'eliminatòries que es portaran a terme a Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida. Els aprenents hauran d'elaborar en dues hores i mitja uns aperitius i un plat de creació pròpia amb oli verge extra amb Denominació d'Origen de les Borges Blanques. Els tres millors de cada demarcació tindran accés a la fase final. A Girona, la semifinal tindrà lloc el 23 de febrer vinent. D'aquesta prova sortiran tres cuiners triats per un jurat. La gran final serà el 20 d'abril al pavelló de l'Oli de les Borges Blanques. Serà el moment per determinar qui dels 12 cuiners finalistes es farà amb el títol i el guardó.

El jurat està integrat pel mateix Josep Lladonosa, xef del restaurant 7 portes de Barcelona; els germans Torres, del restaurant Cuina Torres de Barcelona (dues estrelles Michelin); Josep Moreno, del restaurant Deliranto de Salou (una estrella Michelin); Carme Picas, del restaurant El Ginjoler de Sant Feliu de Guixols, membre del col·lectiu de Cuineres i Cuiners Km. 0 de Catalunya; Xavier Benet, del restaurant Benet de les Borges Blanques (Guia Michelin), Pere Chias, president del Gremi de Restauració de Barcelona i la nutricionista Elena Maestre Gonzalez, membre de la Junta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, professora de la Facultat de Medicina i ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i vicedirectora de StartUB. Aquest selecte grup de professionals valorarà aspectes com el sabor, la textura, l'aroma, la presentació o la innovació per a atorgar la puntuació.

Els lliuraran tres premis a les millors creacions gastronòmique que consistiran en un motiu escultòric. El primer premiat podrà fer una estada de formació d'un any al restaurant Cuina Torres de Barcelona; el segon classificat tindrà l'oportunitat de fer una estada de sis mesos al restaurant Deliranto de Salou, mentre que el tercer en farà una de tres mesos a El Ginjoler de Sant Feliu de Guíxols.