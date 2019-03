Escapades d'un dia per Catalunya

Maria Moya / AMIC La Garrotxa, terra de volcans

A la província de Girona es troba el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, considerat com un dels millors paisatges volcànics de la península Ibèrica. És un fet que els volcans de la Garrotxa sorprenen a tots els seus visitants gràcies a la seva variada vegetació formada per alzinars, rouredes i fagedes d'excepcional valor paisatgístic. Amb una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de lava, el parc natural és ideal per visitar-lo en un dia a través dels múltiples itineraris que presenta. Entre els recorreguts més recomanats destaquem el que inclou la Fageda d'en Jordà, el Volcà de Santa Margarida i el Volcà del Croscat.



L'entorn natural del Delta de l'Ebre

Amb 320 km² de superfície i una diversitat inigualable, el Delta de l'Ebre està considerat l'hàbitat aquàtic més extens de Catalunya. Constituït Parc Natural l'any 1983, l'entorn natural de l'Ebre destaca per la seva riquesa biològica gràcies a la diversitat d'organismes que s'adapten els diferents hàbitats del territori. Riu, mar, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacunes costaneres i illes fluvials són alguns dels atractius naturals que ens ofereix aquesta zona de Tarragona. Tant per fer una ruta en caiac pel riu Ebre, anar a dinar un bon arròs, passejar fins al Far del Fangar o per observar les aus que es troben a les llacunes, el Parc Natural del Delta de l'Ebre és un destí excel·lent per a tots els públics i edats.



La Vall de Sau i els poblets que l'envolten

La comarca d'Osona, de Barcelona, ofereix una multitud d'indrets paisatgístics i culturals perfectes per fer una ruta. Entre aquests béns naturals proposem la visita a l'Embassament de Sau, un sistema de tres pantans situat als peus del macís de les Guilleries. Envoltant la Vall de Sau, es troben dos poblets amb encant d'obligada visita: Tavertet i Rupit i Pruit. D'una banda, Tavertet, declarat Bé d'Interès Cultural, ofereix uns monuments romànics que captiven als seus visitants. A més, des de les cingles de Tavertet es poden observar unes magnífiques vistes del pantà de Sau i la plana d'Osona. D'altra banda, Rupit i Pruit es presenta com un poble medieval amb carrers empedrats i format amb cases de l'època construïdes entre els segles XVII i XVIII. Així doncs, el recorregut que es proposa comença pel Pantà de Sau, i segueix fins a arribar a Rupit i Pruit passant per Tavertet.



Poblets de conte a la Vall d'Aran

La Vall d'Aran està formada per 33 pobles que alberguen una mica més de 10.000 habitants. Aquestes poblacions, majoritàriament situades per sobre dels 2.000 metres d'altitud, es caracteritzen per les seves casetes construïdes amb pedra, fusta i pissarra. Unint patrimoni arquitectònic i bellesa natural, visitar els pobles que conformen aquesta zona de Lleida es converteix en una escapada fantàstica per fer en qualsevol època de l'any. L'itinerari que es proposa té un recorregut de poc més d'una hora en cotxe i visita un total de 6 pobles de la Vall d'Aran on es recomana passejar pels seus carrers, entrar en les seves construccions romàniques i gaudir de l'entorn natural que els rodegen. Començant per Baquèira, la visita continua per Arties, seguint per Vielha, Arres de Jos, Arres de Sus i acabant al poblet Bossòst.