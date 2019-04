10 activitats per fer amb nens a les comarques de Girona

Redacció | Girona

Amb el bon temps, ve de gust sortir de casa i divertir-se amb tota la família. Us proposem 10 plans ben a prop de casa, perquè en gaudeixin tant els més menuts com els més grans de la família.

Aiguamolls de l'Emporda





Més de 4.000 hectàrees de Parc Natural i més de 300 espècies d'ocells fan dels Aiguamolls un dels espais naturals més destacats de Catalunya.

Hi ha fins a 9 rutes per a conèixer el Parc, de diferents recorreguts, tant per fer a peu com en bicicleta. En tots d'ells, el millor que es pot fer és portar uns prismàtics (si no se'n disposa, el parc en té de lloguer a disposició dels visitants) i observar la gran quantitat d'aus que habiten el parc des dels diferents miradors.

El primer que cal fer és visitar el centre d'informació del Cortalet, escollir bé la ruta que es vol observar i demanar el tríptic informatiu, que us explicarà les diferents espècies que es poden trobar al llarg del recorregut. Una bona manera perquè els nens i nenes tinguin contacte amb la natura i aprenguin el respecte cap als animals.

Buterfly Park a Castelló d'Empuries





Al Butterfly Park han recreat una selva tropical dins del seu hivernacle. D'aquesta manera, dins de l'hivernacle s'hi poden trobar tot d'espècies animals tropicals com ocells, rèptils i evidentment, papallones. L'espai també fa la funció de centre d'acollida, ja que els ocells que hi ha al Parc provenen de particulars que ja no se'n poden fer càrrec. Aquest també és un espai ideal perquè els nens i nenes aprenguin el respecte i la responsabilitat de tenir un animal a casa: consciencien del que suposa tenir una au exòtica a casa i que el seu lloc no és dins d'una gàbia.

És el lloc ideal per a l'observació de les papallones i totes les etapes de la seva vida, des de la crisàlide fins a la papallona.

Fundació MONA





L'objectiu del centre de recuperació de la Fundació MONA de Riudellots de la Selva, és recuperar els ximpanzés i macacos que han estat artistes de circ o televisió, o que han estat maltractats d'alguna manera i que no poden tornar a viure en llibertat. Aquesta recuperació passa per a viure en família i societat, intentant imitar al màxim com haurien viscut si no haguessin estat capturats. Per això, el centre de la Fundació MONA no és un recinte d'exhibició d'animals, i totes les visites s'han de reservar.

És el lloc ideal perquè els nens aprenguin que els animals han de viure en llibertat, i a sensibilitzar-se amb el patiment animal. Hi ha dos tipus de visites, però en família, l'ideal és la Visita Ximpàtica amb taller, on els visitants participen en la creació d'un petit aperitiu perquè els ximpanzés mengin i gaudeixin veient-los jugar i menjar.

Ruta amb Kayac del Ter





Descobrir la vegetació i entorn del riu Ter des de dins, pujats dalt d'un Kayak i amb l'únic so de fons dels ocells i la remor de l'aigua. Aquesta és la idea de la ruta amb Kayak pel Ter. La més recomanada per a fer amb nens és la ruta Colomers - Verges, un tram fàcil i divertit, on es podran observar diferents animals. L'operadora turística us ho facilita tot: Kayaks, armilles salvavides i un curs d'iniciació al Kayak. Un cop fet el descens, que dura unes dues hores, teniu diferents opcions per a tornar a la zona base: amb furgoneta, amb bicicleta, fent senderisme o amb Segway. Una excursió divertida que permet fer esport i conèixer l'entorn del riu Ter.

Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera





En aquest centre de Garriguella, a l'Alt Empordà, es crien tortugues en perill d'extinció per, en un futur, poder alliberar-les a la natura i reforçar les poblacions naturals. A més, també fan una gran feina educativa i divulgativa: ensenyen a respectar aquesta espècie i sobretot a estimar-la. Per això, és un lloc ideal per a portar els nens, per a sensibilitzar-los amb la importància de deixar viure les tortugues en llibertat.

La visita permet veure tots els exemplars de tortugues que tenen, així com conèixer la problemàtica de l'espècie, i les tortugues exòtiques que fan perillar les poblacions autòctones. Amb sort, els nens i nenes es tornaran tan amants de les tortugues, que fins i tot podran apadrinar algun dels animals que hi ha al centre. Els que ho facin, rebran un diploma, un carnet d'entrada per al centre i informació sobre l'evolució de la tortuga.

Observatori astronòmic d'Albanyà





A tothom el fascinen les estrelles, i a Albanyà, hi ha un dels observatoris més destacats del país. Caldrà fer una bona migdiada, ja que les activitats son a la nit, quan es fa fosc. L'activitat més recomanada per a començar és el bateig astronòmic, en què es fa un recorregut sensorial pel firmament, acompanyat de la música que Pep Sala ha compost especialment per la projecció.

Excursió amb barca a les illes Medes





Les Illes Medes son una de les reserves marines més importants. Per aquesta raó, val la pena pujar dalt d'un dels vaixells amb fons transparent. De camí a les illes, es pot contemplar la bellesa del litoral de l'Estartit, les cales i l'espectacular Roca Foradada. Ja al costat de les Medes, els vaixells fan parada per a contemplar el fons marí i tota la seva fauna i flora.

També hi ha altres opcions per als més aventurers. Es pot fer la visita a les Illes Medes a bord del Corsari Negre, i viure l'experiència com una gran aventura pirata.

Parc d'Aventura a Platja d'Aro





Al bell mig de la Costa Brava es troba aquest parc ple de tirolines, ponts penjats, lianes, passarel·les, etc. El lloc ideal perquè els més petits deixin anar adrenalina. Hi ha 8 circuits, adaptats a totes les edats i nivells d'atreviment, i fins i tot un salt al buit, apte tan sols per als més valents.

Granja de La Fageda





Convertiu-vos en grangers per un dia! A la cooperativa de La Fageda us donen l'oportunitat de viure l'experiència de ser granger: els més menuts podran donar menjar a les vaques, tocar vedells, veure com es munyen o com s'alimenten. A més, es pot recórrer la cooperativa per a veure el procés de fabricació dels productes làctics de l'empresa, com per exemple els iogurts. Una experiència agradable i divertida que es pot complementar amb una visita a la Fageda d'en Jordà.

La ruta del Petit Príncep a l'Escala





L'arquitecte Alfred Fernández, encarregat de la reforma de Riells el 1992, va proposar, a instàncies de la seva filla, que el Petit Príncep fos el protagonista d'aquest preciós racó de la Costa Brava.

A la zona, hi trobem tots els elements de l'obra de Saint-Exupéry: l'asteroide B-612, els tres volcans del planeta, els baobabs i la seva estimada Rosa. A la plaça de l'Univers, les palmeres disseminades formen constel·lacions. A les escales de la plaça també s'hi troba la millor amiga del Petit Príncep, la Guineu, responsable de la frase més cèlebre del llibre: «només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls». A tocar de la platja, assentat sobre un mur de pedra hi trobem el protagonista de la història, observant el mar i l'horitzó.

És una ruta ideal per a què els nens coneguin la innocent història del Petit Príncep i els grans, recordin que un dia van ser nens.