Roses, terra de dòlmens i menhirs

Roses disposa d'un important patrimoni megalític de gran rellevància. Conèixer aquest llegat històric és molt fàcil i accessible. Tots els elements megalítics, aproximadament una trentena, estan perfectament documentats i senyalitzats i són visitables. A la web oficial de Turisme Roses trobarem tota la informació necessària per fer aquesta ruta megalítica i remuntar-nos a elements mil·lenaris. Els promotors de la ruta aseguren que aquests monuments ens permetran conèixer com «era la vida d'aquests primers pobladors i la història de l'estudi dels dòlmens i menhirs són l'eix d'aquest itinerari, que recorre els vestigis més antics del municipi». La visita comprèn diferents espais de tipus funerari prehistòric i expressions culturals de l'època neolítica, segons s'explica al web.

Els elements patrimonials que estan documentats i recollits són concretament: la barraca de pedra seca; la Cista del Pla de les Gates; la Cista del Puig Rodó; la Bauma del Cap de l'Home; la Cista del Puig Alt; la cova-dolmen del rec de la Quarentena I; la cova dolmen del rec de la Quarentena II; el dolmen de la Casa Cremada; el dolmen de la Creu d'en Cobertella; el dolmen del Cap de l'Home, el dolmen del Llit de la Generala; l'edifici de la Casa Cremada; l'edifici del Puig Alt; el Cau de les Guilles; el Mas de Montjoi de Baix: el Mas d'en Seniqueda; el Menhir de la Casa Cremada III; la necròpolis del Puig Alt; l'observatori de la pedra seca; el Pas del Llop; la pedrera prehistòrica; les pedres de la Quarentena I-II; Sant Basili de Pení; la tomba del general i la Tore Morisca.

Tots aquests elements estan perfectament detallats a la web oficial de Turisme Roses i ens permet fer una idea del que podrem admirar durant la nostra ruta. Per exemple, podrem conèixer abans de la sortida que per les seves dimensions, el dolmen de la Creu d'en Cobertella «és considerat un dels més importants de Catalunya. Tanmateix, el gran pes de la llosa de la coberta fa que l'equilibri de l'estructura sigui fràgil. Per tal de garantir-ne la conservació, des de fa uns anys una tanca impedeix que els visitants s'hi apropin i s'indica, per seguretat, no pujar-hi».

Aquest és només un dels espectaculars dolmens que podren trobar en el nostre recorregut però n'hi ha molt més com, per exemple, el de l'anomenat Llit de la Generala. Va ser objecte d'una excavació i restauració fa quasi vint anys i amb aquesta intervenció es va poder posar al descobert la seva estructura original i es va poder reconstruir. Des del dolmen es divisa una excel·lent panoràmica. Els treballs d'excavació van poder determinar també que la construcció es va fer al voltant del 3500 abans de Crist.

Un altre dolmen destacat és la cova-dolmen del rec de Quarantena I. Es va descobrir força recentment. Concretament l'any 1998 per part del geòleg Carles Roqué. Segons es detalla a la fitxa d'aquest element que podem trobar a la web es tracta d'una sepultura megalítica que aprofita una cavitat natural com a cambra funerària i en la qual s'adapta el model constructiu dolmènic. «És a dir, es tanca la cova amb dues parets laterals de pedra seca i es construeix un corredor amb lloses de gneis i un túmul frontal. La tomba està orientada al sud-est, a la posta de sol, perpendicular a la riera de la qual pren el nom».

Uns altres tipus de construcció que podrem trobar en la ruta són els menhirs, les figures megalítiques de pedra allargada tan característiques. Un dels menhirs que es poden admirar a Roses és el de la Casa Cremada I és un gran bloc de gneis que s'ubica dins la zona megalítica de Roses i que probablement, segons podem trobar a l'explicació, « és d'origen prehistòric. Té forma d'estela i mesura 2,4 metres d'alçada. La pedra presenta una beta blanca de quars a la part superior que el caracteritza i els cantells del megàlit estan retocats d'antic per tal de donar-li la forma desitjada».

Qualsevol època de l'any és bona per conèixer aquest important ric patrimoni prehistòric de l'Alt Empordà.