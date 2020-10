Els grans camins de l'aigua a la comarca de la Selva

David Céspedes La comarca de la Selva ho té tot en el seu territori: mar i muntanya. Fantàstica combinació natural per fer diverses rutes ja sigui a peu o en bicicleta. El seu patrimoni de camins i rutes és un gran tresor per descobrir. La web laselvaturisme.com ens convida de forma molt fàcil a conèixer els paratges tant interiors com de la costa de la comarca. Aquest patrimoni tan ric i únic es pot fer practicant el senderisme a través de diverses rutes amb diferents graus de dificultat i desnivell o en bicicleta de muntaya.

Aquests itineraris que es proposen estan batejats com a «Grans Camins de l'Aigua», els «Senders Locals» i el «Centre BTT la Selva». Tots els itineraris estan perfectament senyalitzats i els trobarem detallats a la web de turisme de la Selva en el seu apartat de rutes. Només cal escollir la ruta que més s'adapti a les necessitats de cada persona i endinsar-se ja sigui a peu o pedalant per tota la riquesa natural que guarda la comarca.

En el cas dels grans camins de l'aigua es tracta de rutes de llarg recorregut que, tal com ens diuen els seus promotors, «uneixen els municipis de la comarca permetent fer trams de diferent durada i dificultat». Les rutes incloses són el camí del Nord GR 83, ruta d'en Serrallonga GR 178; sender Mediterrani GR 92, camí dels Avellaners, camí de Terranegra, camí de l'Onyar, camí dels Segadors, Via Augusta, via verda del carrilet i el camí de la Tordera.

Al llarg dels diferents itineraris anirem passant per poblacions selvatanes com Tossa, Sant Hilari, Osor, Brunyola, Santa Coloma de Farners, Tordera... i podrem admirar aquest patrimoni que va des de la façana marítima fins a l'interior passant per camps d'avellaners i senders de gran importància natural. Cada ruta està perfectament descrita i detallada. A la web podrem trobar informació del punt de sortida, els punts intermitjos i l'arribada així com també la distància que s'ha de recórrer, quin tipus de ruta és, el desnivell acumulat tant sigui pujant com baixant i quines són les marques i els colors que hem de seguir en tot moment.

Per exemple, si optem per fer el camí dels Avellaners -un producte molt associat a la comarca- ens trobem en l'explicació que aquesta ruta enllaça les poblacions de Santa Coloma de Farners, Brunyola i Anglès. Durant el camí, que fa una mica més de 21 quilòmetres, podrem descobrir els camps d'avellaners que omplen aquesta part de la comarca. També podrem contemplar patrimoni arquitectònic com ara el castell i l'església de Sant Fruitós a Bruyola.

Si optem pel camí de l'Onyar reseguirem al llarg de 19 quilòmetres una ruta linial que ens permetrà de manera planera seguir el curs del riu Onyar per Brunyola, Sant Dalmai, Salitja i Vilobí d'Onyar fins a arribar a Riudellots de la Selva. Més dificultat presenta la ruta del camí del nord ja que, en aquest cas, són 64,5 quilòmetres amb un desnivell acumulat pujant de 2.458 metres i un desnivell acumulat baixant de 2.197 metres. És sens dubte un repte de ruta però si ens animem entrarem en els paratges del Montseny, les Guilleries i el Collsacabra, importants signes identificatius de la comarca de la Selva.

Més suau és la vida verda del carrilet en un tram de 19,5 quilòmetres que transcorren de manera linial passant per les antigues estacions de l'antic tren que encara estan associades a pobles com Amer, el Pasteral, la Cellera de Ter, Anglès i Bonmatí i que tant podem fer a peu com en bicicleta.

Un altre ruta destacada d'aquest programa de camins de l'aigua és el camí de la Tordera, que els seus promotors ens presenten com «un itinerari que permet recórrer el tram mitjà i baix del curs del riu Tordera i permet unir pobles com Hostalric, Fogars de la Selva, Tordera, o bé arribar fins a Blanes. El paisatge que recorre aquest camí acull diverses zones d'interès natural i cultural vinculades al riu, com són els estanys de la zona de Tordera o el llegat medieval d'Hostalric, entre d'altres».

Podem triar una ruta adaptada a les nostres característiques i forma física i disfrutar sempre dels paratges naturals d'aquesta rica comarca.