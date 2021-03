La memòria viva del mar a Palamós

David Céspedes. Palamós

Mantenir viva la memòria del món del mar i els pescadors és un dels objectius que compleix el Museu de la Pesca de Palamós, un espai que acull una gran diversitat d'activitats amb la clara intenció de mantenir el patrimoni local. Durant la pandèmia les visites als museus han baixat fins a un 70 per cent. Per això, tan punt es pugui cal tornar a entrar als museus i dotar-los de vida i activitat i el museu palamosí no pot ser una excepció.

El Museu manté el programa Memòria Viva amb diverses activitats amb l'objectiu «d'identificar, documentar i dotar de valor el patrimoni immaterial, no només enregistrant-lo i preservar-lo per a les generacions futures, sinó també difonent-lo i retornant-lo a la societat en forma d'activitats», segons asseguren els seus responsables. Aquesta difusió es va fer a través de tres activitats com són les anomenades «Converses de Taverna», diàlegs amb la gent de mar; «Imatges que fan parlar», per a la descoberta dels fons fotogràfics; i «Mestres dels fogons», una aproximació a la cuina marinera del nostre territori.

Aquestes són només algunes de les activitats de les quals podem gaudir al Museu de la Pesca, però la seva oferta és molt àmplia. Per exemple, disposa de recursos educatius per a estudiants i dirigits a escoles per donar visibilitat a la feina dels pescadors, organitza exposicions temporals i disposa d'una nova plataforma virtual amb una selecció de recursos educatius sobre els ecosistemes marins, l'explotació sostenible del mar, el consum del peix o el paper del patrimoni en la descoberta del territori. La seva exposició permanent és un recull per descobrir el passat i el present de la pesca marítima, i reflexionar també sobre el seu futur, segons expliquen els seus responsables a la web del museu: www.museudelapesca.org. També és de gran interès l'anomenat Espai del Peix que inclou un taller i una aula gastronòmica on es fan molts cursos i demostracions de cuina marinera. Quan passi la pandèmia és una excel·lent oportunitat per conèixer com elaborar un bon plat de peix coneixent tots els passos i els seus orígens.

D'altra banda, el Museu de la Pesca posa a l'abast dels visitants un audioguia gratuïta per a tot el públic que visiti la llotja del peix. Es tracta de la primera de Catalunya que es farà en una llotja del peix i que explica el seu funcionament en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. També hi haurà la possibilitat de veure en llenguatge de signes aquesta audioguia. La durada de la visita és d'uns trenta minuts i permet seguir les explicacions al mateix temps que els interessats veuen com es subhasta el peix que s'ha pescat a la costa de Palamós.

Per adaptar-se a la situació del coronavirus, el Museu de la Pesca ha adaptat les audioguies per tal que la gent se les descarregui directament al seu mòbil. D'aquesta manera, no hi ha perill de contagi per compartir material entre visitants.