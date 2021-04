Deu propostes de cap de setmana al Gironès

Redacció La tornada al confinament comarcal per limitar la mobilitat amb l'objectiu de frenar l'expansió de la pandèmia restringeix algunes de les opcions d'oci per al cap de setmana. Aquí us presentem deu propostes per a gaudir del cap de setmana a la comarca del Gironès.

Després de l'edició de l'any passat, on es va reduir el nombre de concerts i artistes a causa de la pandèmia, i tota la programació es va passar a l'Auditori, aquesta edició recupera espais tan emblemàtics del festival com les escales de la Catedral o La Mirona.La Riera d'en Xuncla recull part de les aigües del vessant oriental de les muntanyes de Rocacorba per portar-les fins al riu Ter, a tocar del nucli de Sarrià. La riera té un cabal irregular, molt condicionat per la pluja. Prop de Sarrià trobem el molí, la Font d'en Xunclà, el salt i gorga del Timbarro, un bon lloc idoni per descansar i agafar forces.Exsilium, una obra amb els alumnes de Galls Molière del centre de formació teatral El Galliner i sota la direcció de la professora Marta Corral, dona el tret de sortida al festival D'Primavera el 9 d'abril a les 21h. Tot el festival es fa a la Sala 11 dels cinemes Albeniz Plaça de Girona. Al llarg del cap de setmana s'han programat altres espectacles:L'estrena a la ciutat d'"Orgasmes", protagonitzada per Roger Pera i Sam Sánchez (10 d'abril); i "Tanguemia", en dues sessions, de Teatro Argentino Cia (11 d'abril)Ruta a peu per descobrir el passat miner de Celrà i les Gavarres, que es van construir i explotar a cavall dels segles XIX i XX. Les mines de Celrà formen part de la Zona d’Interès Etnològic de les Gavarres, inclosa al registre de Béns Culturals d'Interés Nacional (BCIN). L’itinerari és de 7 km i es comença des de l’estació de tren de Celrà. El camí fins a la Mina del Nen Jesús està senyalitzat amb pals de seguiment i és apte per a tothom, ja que té una dificultat baixa, amb un desnivell de 250 m i una durada aproximada de poc més de dues hores.Una altra excursió que val la pena és acostar-se fins als Sants Metges, a Sant Julià de Ramis. Es tracta d'una església romànica amb modificacions dels segles XVII i XVIII protegida com a bé cultural d'interès local situada a la muntanya que separa les planes de Girona i de l'Empordà, vorejada parcialment pel Ter i propera al Terri. Durant els dissabtes i diumenges del mes d'abril, de 10 a 13 h, s'hi pot visitar una exposició amb fotografies de Marcel Asso.Cicle KM0 arrenca aquest dissabte a les 11.30 h al Passeig Ciutat de Girona de Salt amb l'objectiu de ser una mostra d’alguns dels nous talents de les comarques gironines. El vermut musical d'aquest dissabte el protagonitzarà Vinnie Kairos. El cicle també té voluntat formativa, ja que els alumnes de Grau Mitjà d'imatge i so d’Etecam (imatge i so seran els encarregats de desenvolupar tota la producció tècnica de l'acte.Ondina és un espectacle infantil basat en les havaneres. Es tracta d'un conte musicat i alhora un concert teatralitzat. L'espectacle es fa diumenge a les 18 h a La Sitja. Entre diàlegs i cançons, Les Anxovetes expliquen la història de tres germanes que vivien a la muntanya, però enyoraven molt el mar, ja que havien nascut allà. El seu pare era mariner i va morir en una tempesta mentre pescava. La mare, plena de tristesa, va decidir que ja no volia saber res més del mar i es va endur les seves tres filles a viure a muntanya.Sortint de Sant Pere de Galligants, es dirigim fins al Passeig Arqueològic, que recorrerem sencer fins arribar a Torre Gironella. Un cop allà trobarem una indicació per dirigir-nos fins l'ermita del Calvari i la muntanya de la O seguint el camí de les Creus (passarem per diferents capelletes fins arribar a l'ermita). Amb les pluges recents, el camí està exhuberant de vegetació. Abans d'arribar a l'ermita, trobarem el camí que puja fins la muntanya de la O. Podem tornar pel mateix camí, o des de prop del cim de la munyanya, agafar el corriol que ens porta fins la Vall de Sant Daniel.Diumenge, a les 19 h, a l'Espai la Pineda de Sant Gregori, es representarà aquest xou d’humor inspirat en el món shakespearià. Marcel Tomàs passa pel sedàs del seu particular univers creatiu algunes de les icones del gran dramaturg, les fa viatjar als temps moderns al servei d’un xou hilarant.Diumenge a les 18, al Teatre de Salt, es podrar veure aquesta peça del col·lectiu OBDC -els graduats d'Arts Escèniques de l'Escola Universitària ERAM del 2020- amb direcció de Carla Rovira reivindica la necessitat de la cultura com un espai de llibertat, de mobilització i de canvi. "Vivim temps d'obediència. Obeïm lleis, mesures i prohibicions, a la feina i en temps de lleure. Obeïm el tancament dels llocs de treball i del nostre lleure. L'únic lloc on no cal obeir és als somnis", recorda el text promocional de l'obra.