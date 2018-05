Amaia i Alfred busquen avui la sorpresa a Eurovisió

ddg Els representants d'Espanya a la 63a edició del Festival d'Eurovisió, Amaia i Alfred, interpretaran aquesta nit el tema Tu canción en la segona posició de la gran final del certamen, després d'Ucraïna i abans que Eslovènia. Des de dijous passat, els dos joves artistes es troben a Lisboa -seu del concurs musical després de la victòria de Salvador Sobral el 2017- per preparar l'actuació amb la qual competiran amb 25 països més en un gran esdeveniment que cada any reuneix més de 200 milions d'espectadors de tot el món, i en el qual buscaran donar la sorpresa després de l'estrepitós últim lloc assolit per Manel Navarro en l'edició de l'any passat.

A partir de les 21.00 hores a La 1 i TVE Internacional, es podrà seguir una nova edició del concurs amb Julia Varela i Tony Aguilar com a comentaristes del festival, i la model i presentadora Nieves Álvarez, que repeteix com a portaveu del jurat espanyol.

La navarresa Amaia Romero i el català Alfred García, guanyadora i finalista de l'última edició del talent de La 1 Operación Triunfo, defensaran a l'escenari de l'Altice Arena de Lisboa una proposta intimista. Tu canción és una balada composta pel cantant i compositor sevillà Raúl Gómez, al costat de la seva tia Sylvia Santoro.



Israel, la gran favorita

La representant d'Israel, Netta Barzilai, és la candidata més popular de la 63a edició del Festival d'Eurovisió i totes les travesses la situen com una ferma candidata a imposar-se com a guanyadora. De fet, a les plataformes digitals Spotify i YouTube el seu tema Toy és el més escoltat de tots els que competiran aquesta nit al festival , segons una anàlisi d'hàbits de consum dels seus usuaris. A les travesses prèvies, també hi figuren com a grans favorits la xipriota Eleni Foureira i el representant noruec Alexander Rybak.