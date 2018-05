Emilia Clarke confessa que HBO amaga als actors el final de «Joc de trons»

ddg El final de la sèrie Joc de trons s'aproxima i cada vegada són més els rumors que circulen entorn a la trama decisiva dels seus darrers lliuraments, que no es veuran fins a l'any vinent. Els actors de la ficció estrella d'HBO també fa dies que hi diuen la seva. Una de les últimes ha estat Emilia Clarke. L'actriu que dona vida al personatge de Daenerys Targaryen ha revelat, en una entrevista a The Hollywood Reporter, que sospita que la productora està gravant diversos finals alternatius que fins i tot estarien amagant a l'elenc protagonista: «No sé ni tan sols si acabaré asseguda al Tron de Ferro», confessa Clarke en al·lusió al seu personatge.