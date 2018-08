«Joc de cartes» buscarà aquesta nit el millor restaurant de Tossa de Mar

DdG Avui a les 21.50 h, s'emetrà el tercer capítol de Joc de cartes estiu, en què Marc Ribas visitarà la Costa Brava per buscar el millor restaurant de l'estiu a TV3.

En aquesta ocasió, el recorregut estiuenc de Joc de cartes arriba a la Costa Brava per retre homenatge a la cuina tradicional de Tossa de Mar. Marc Ribas presentarà les parelles formades pel Caspar i en Josep, un holandès i un català que encapçalen la proposta gastronòmica del Can Sophia, la dels germans Raúl i Miquel Mondéjar, que presumeixen dels seus exquisits arrossos al restaurant Minerva, i, per últim, l'equip format pel matrimoni del Xavier i la Núria, un administrador fiscal i una psicòloga que lideren Sa Muralla, un establiment amb una ubicació privilegiada. D'entre tots, i davant del blau marí del mar tossenc, es coneixerà el guanyador d'aquest nou duel estiuenc.

En la versió d'estiu, a Joc de cartes es juga per parelles. Cada restaurant estarà representat pel seu propietari i per un segon concursant. Aquests competiran per convertir-se en l'establiment d'una localitat en una categoria determinada i per un premi en metàl·lic per invertir en el negoci.