La Festa dels Súpers arribarà el 30 de març a la Ciutat Esportiva de Blanes

ddg Després de passar per Barcelona i Tarragona, la Festa dels Súpers On Tour tindrà dues noves cites aquest any 2019. La primera serà el diumenge 10 de febrer al pavelló Barris Nord de Lleida i el recorregut d'aquesta edició de la Festa dels Súpers acabarà el dissabte 30 de març a la Ciutat Esportiva de Blanes. Ben aviat, a través del web del Super3, super3.cat, ja es podran reservar les invitacions gratuïtes per assistir al primer d'aquests dos nous esdeveniments. L'espectacle de la Festa dels Súpers On Tour combina música i aventures i el protagonitzen, a més dels membres de la Família del Super3, els programes MIC, Dinàmiks i Rat Rank i els dibuixos animats del canal de la CCMA.