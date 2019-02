Iria Regueiro, la jove de Salt que ha emocionat Antonio Orozco a «La Voz»

Redacció | Girona Iria Regueiro es va convertir en la nova incorporació de l'equip d'Antonio Orozco a La Voz. La noia, de 21 anys, va cantar "God is a woman" d'Ariana Grande a les audicions a cegues i va enlluernar a Paulina Rubio i Antonio Orozco, que es van girar per a aconseguir que la gironina entrés al seu equip. Finalment, Regueiro va escollir Antonio Orozco, que va fer referència al seu germà, veí de Bescanó, per a acabar de convèncer a la noia.

No és la primera vegada que la jove de Salt participa en un talent show. Fa 2 anys va participar a «Tu cara no me suena todavia», imitant a la Cher amb la cançó «Strong Enough», però no va arribar a la fase final. També va formar part dels aspirants a «Factor X» el passat abril, on va superar la primera fase dels càstings, però no va passar la prova de les cadires del programa de Telecinco.

Iria Regueiro és estudiant d'arts escèniques a l'ERAM. Al seu canal de Youtube ha compartit alguns vídeos interpretant cançons, alguns d'ells amb el seu professor Enrique Ramil, que va ser concursant de «Factor X».