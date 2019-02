Lloret de Mar, escenari d'una sèrie documental britànica

El Guitart Central Park Aqua Resort de Lloret de Mar és l'escenari protagonista del programa de televisió The Secret World of the Holiday Resort. Aquesta minisèrie documental mostra la vida quotidiana de famílies britàniques clientes de l'hotel a la destinació de Lloret de Mar durant les seves vacances.

Des del passat 3 de gener, el programa s'emet cada dijous a les 21.00 a la televisió britànica, concretament al Channel 5. El primer episodi ha obtingut 800 mil espectadors, cosa que ha suposat ser el tercer programa amb més audiència de la cadena en la franja televisiva de prime time. En total, l'audiència aconseguida amb els tres episodis ha estat de 2.100.000 espectadors. Queda per emetre el quart i últim capítol.