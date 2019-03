Aparten Toni Albà del 'Polònia' de TV3

Redacció TV3 i la productora Minoria Absoluta han apartat l'actor i humorista Toni Albà del programa satíric 'Polònia' després del polèmic tuit sobre Inés Arrimadas. El mateix actor ho ha explicat a mitjans com 'El Nacional' o 'Vilaweb', revelant va rebre un missatge per whatsapp on li deien que des de la productora i d'acord amb la CCMA s'havia decidit congelar la seva participació a 'Polònia' fins a nou avís. I ho justificaven per la seva reiteració a l'hora de fer manifestacions polèmiques. Albà assegura sentir-se trist i decebut, però amb la consciència tranquil·la.

En el tuit que ha motivat l'enrenou, Albà afirmava: 'Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!)'. L'actor va rebre una allau de crítiva, perquè molts entenien que insinuava que Arrimadas era una prostituta, tot i que Albà ho nega, assegurant que l'han malinterpretat i que els que el critiquen tenen problemes de comprensió lectora.

El odio del nacionalismo no tiene límites. Este colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes, vuelve a atacarme por mis ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante.#NoNosCallarán y les ganaremos en las urnas pic.twitter.com/hzLi94GDk5 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 24 de febrero de 2019

Entre els que el van criticar públicament hi ha Toni Soler, responsable de 'Minoria Absoluta', que és la que produeix Polònia, i la pròpia Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquesta va condemnar "l'actitud insultant i de falta de respecte" d'Albà envers la líder de Cs, Inés Arrimadas. La CCMA ha assenyalat que els comentaris de Toni Albà "a les xarxes socials ni representen TV3 ni són mai en nom d'aquest mitjà". Va afegir que no és treballador ni col·laborador de la Corporació, sinó "un actor contractat ocasionalment per empreses que treballen per a la CCMA en formats de producció associada". No obstant, indica que "l'actitud insultant i de falta de respecte a les xarxes socials és absolutament condemnable i no s'ha de poder vincular, en cap cas, a l'humor o al sarcasme que es pugui fer des de qualsevol programa de la ràdio o la televisió públiques de Catalunya".

