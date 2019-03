El gironí Àlex Palomo passa a la fase final de La Voz

Redacció | Girona Àlex Palomo lluitarà per guanyar el concurs televisiu La Voz. Dimarts al vespre, en una de les batalles finals amb Rolita, l'empordanès va ser elegit pel seu coach Luis Fonsi i el seu ajudant David Bustamante per passsar a la fase de directes. Allà competirà amb altres 15 artistes per la victòria final.

Dimarts a la nit, jutges i espectadors, es van rendir a l'originalitat i a la veu de Palomo. Va cantar 'Maggie May' amb Rolita, en una batalla igualadíssima, que va generar molts dubtes als jutges. Finalment, després de sortir uns moments del plató, Fonsi i Bustamante, es van decantar pel gironí.

Més clar ho van tenir els espectadors, que a través de les xarxes socials van expressar el seu suport a Palomo

que este chico cante en un plató así de grande está bien, pero que te cante a un milímetro del oído ya es otro rollo, háganme caso. #LaVozBatalla2 — rocío (@thatskdrhl) 12 de marzo de 2019

Me encantan AMBOS! Pero me parece más especial Alex! #LaVozBatalla2 — Detodounpoco (@1Detodounpoco) 12 de marzo de 2019

El gironí va sorprendre a Fonsi en la seva actuació a les audicions a cegues amb una particular versió de 'Lonely Boy' de 'The Black Keys', i a la fase d'asalts, va fer ballar al públic amb 'Tuyo' de Rodrigo Amarante