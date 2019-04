Cancel·len un plat de «Masterchef» per risc sanitari

L.T. L'última edició de 'Masterchef' està deixant moments mai vistos en el 'talent show' de cuina. En la primera prova de la nit els concursants van haver de cuinar un colomí farcit amb verdures seguint la recepta d'un llibre gegant que Pepe Rodríguez anava llegint. La Laly i el Valentín es van alçar amb la victòria.

Després, els aspirants es van traslladar a Úbeda per retre homenatge a l'oli d'oliva, elaborant un menú dissenyat pel xef Pedro Sánchez amb el que havien de donar de menjar a 201 comensals, el major nombre de convidats a la taula de la història del programa de TVE. A més, els concursants havien de ser qui convencessin a habitants i turistes per degustar els seus quatre plats per 2 euros destinats a fins solidaris.

Durant l'execució dels plats, Jordi Cruz es va veure obligat a cancel·lar la sortida d'un. Es tractava d'una crema de taronja amarga amb xocolata, gelat d'oli d'oliva i mel de bruc. El cuiner va coniderar que no estava ben executat i la recepta podia posar en perill la salut dels convidats. "Tinc un amiguet que es diu salmonel·losi que si no cuinem l'ou podem intoxicar algú. Cancel·lem el gelat", va advertir el manresà a l'equip vermell, que finalment va treure les postres sense la bola de gelat.

Un error que va portar l'equip vermell a la prova d'eliminació. Laly, la capitana del grup, va ser finalment l'expulsada de la nit.