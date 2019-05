Besalú, escenari de la tercera temporada de Westworld d'HBO

Redacció | Girona Segons publica el mitjà digital El Gerió, Besalú acollirà el rodatge de la tercera temporada de la sèrie Westworld de l'HBO que s'estrenarà el 2020.

Les dates del rodatge són els dies 22, 23 i 24 de maig i les localitzacions encara estan per determinar, tot i que, els carrers del nucli històric tenen moltes possibilitats de ser-ne els protagonistes. Els establiments d'aquesta zona hauran de tancar per poder rodar les escenes.

Les informacions que envolten aquest rodatge s'estan portant amb molta discreció i no es coneixen gaires detalls.

El càsting per participar com a figurant —se'n busquen uns noranta— se celebra avui a l'Hotel Melià de Girona.

Aquesta és la segona sèrie d'HBO que es rodarà a les comarques gironines aquest any. Aquesta setmana també s'han gravat escenes a la Jonquera (Alt Empordà) de la nova sèrie 'Foodie Love' de la directora Isabel Coixet.

'Westworld' està basada en la pel·lícula de 1973 escrita i dirigida per Michael Crichton (Jurassic Park) i s'ha creat per a la televisió amb els productors executius Jonathan Nolan i Lisa Joy. Entre el repertori d'actors de la sèrie hi ha Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Evan Rachel Wood i James Marsden