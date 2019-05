Netflix estrenarà el 14 de juny la sèrie «El caso Alcàsser»

DdG | Girona Netflix estrenarà el pròxim 14 de juny de forma global El caso Alcàsser, una sèrie documental que consta de cinc episodis en els quals es dissecciona el mediàtic assassinat, l'any 1992, de tres adolescents veïnes del municipi valencià. Un crim que, segons el productor Ramón Campos i el director Elías León Siminiani, encara no ha resolt totes les seves incògnites. El festival DocsBarcelona va realitzar el passat dimarts una projecció en primícia del primer capítol de la sèrie, una crònica que arrenca el dia 13 de novembre del 1992, quan van desaparèixer les adolescents Míriam García, Toñi Gómez i Desirée Hernández. Els cadàvers de les tres adolescents van ser trobats el 27 de gener del 1993 i a partir de llavors va començar una investigació que va acabar amb el judici celebrat el 1997.

En una trobada amb periodistes, amb motiu de la projecció de l'episodi a Barcelona, Campos, productor executiu de Bambú Producciones, i Siminiani, que ja van treballar junts en El Caso Asunta, van explicar que es tracta de la primera sèrie documental original de Netflix a Espa­nya, amb la qual «no volem incidir en el dolor de ningú» sinó «fer una crònica de tot allò succeït, una part de la qual és succés criminal i hi ha una altra part molt important sobre com els mitjans de comunicació van tractar els fets». Per a Campos, el cas «ha provocat moltes ferides al llarg del temps i moltes encara no estan prou tancades».

Per als dos responsables de la sèrie documental, amb cinc capítols d'una hora de durada cadascun, «hi ha una consciència clara que allò va marcar un abans i un després, que va ser el principi d'una forma nova d'abordar a Espanya els successos i la crònica negra». La sèrie destaca, segons Siminiani, per oferir material inèdit, essencialment, de molts testimonis de persones que no han parlat mai, «però tenim alguna cosa que és com el far dels diferents capítols, el judici del 1997».

Amb un total de 228 hores d'entrevistes, contactes amb 160 persones, el primer capítol de la sèrie ar­ren­ca amb una trucada de Toñi la tar­da de la seva desaparició a la ràdio local d'Alcàsser en la qual dedica una cançó a les seves amigues. També hi ha imatges –comprades a Tele­cinco, Antena 3 i Televisió Espa­nyo­la– que no deixen indiferent sobre els programes televisius d'a­quells dies, amb Paco Lobatón o Nieves Herrero entre els protagonistes.