Olot serà un dels escenaris principals de 'La Marató' de TV3 d'aquest any

ACN 'La Marató' de TV3 canviarà el plató tradicional a les instal·lacions de la televisió a Sant Joan Despí per escenaris a Olot, Tàrrega, Reus i Barcelona. En concret, el popular programa es desenvoluparà a les instal·lacions esportives municipals d'Olot, al Teatre Ateneu de Tàrrega, al Teatre Fortuny de Reus i al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona. El tema per a l'edició del 2019 són les malalties minoritàries, i el conductor de l'espai serà l'actor Quim Masferrer, que encapçalarà un equip itinerant que recorrerà Catalunya durant tot el dia. Com ja és habitual, 'La Marató' mantindrà les seus telefòniques a Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona i connectarà en directe amb activitats que tindran lloc arreu de Catalunya.

El programa mantindrà la durada de més de 15 hores de programació ininterrompuda en directe, però aquest cop produïdes en quatre centres neuràlgics. Olot encapçalarà l'eix temàtic esportiu, Tàrrega el cultural i artístic i Reus el mèdic i científic.Es considera malaltia minoritària la que afecta un màxim de 5 persones de cada 10.000. N'hi ha descrites 7.000 de diferents i es calcula que afecten entre 300.000 i 400.000 persones a Catalunya. El grau d'afectació és divers, si bé acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants. Un 80% són d'origen genètic i totes tenen en comú la dificultat en el diagnòstic, la inexistència, en molts casos, de tractaments eficients i un elevat impacte social i familiar.