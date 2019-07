La nova apagada de la TDT que obligarà a resintonitzar les teles comença el 24 de juliol

Redacció

Primer va ser el pas de la televisió analògica a la televisió digital terrestre (TDT) i el 2010 vam haver d'adaptar antenes i comprar descodificadors per als televisors vells. Després va arribar el primer dividend digital, calia alliberar espai radioelèctric (la franja dels 800 megahertzs) per a l'expansió de la tecnologia mòbil 4G i el 2014 es van canviar de banda els canals de TDT, de manera que vam haver d'adaptar antenes comunitàries i tornar a resintonitzar els televisors. Ara arriba el segon dividend digital i de nou caldrà tornar a barallar-se amb les antenes i amb el comandament a distància per buscar els canals.

Ja hi ha dates per al canvi a les noves freqüències de televisió digital terrestre (TDT). Començarà el proper dimecres 24 de juliol a Mallorca, Eivissa, Formentera i 94 municipis de la província de Càceres; dos dies després faran el mateix a 24 localitats de Huelva; es paralitzarà a l'agost i al setembre continuarà en altres zones com Albacete, Almeria, Badajoz i Santa Cruz de Tenerife, segons ha anunciat avui en roda de premsa el director general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Secretaria d'Estat d'Avanç digital, Roberto Sánchez.

L'alliberament de l'anomenat Segon Dividend Digital -pel qual s'aclarirà la banda de 700 MHz de l'espectre radioelèctric, avui parcialment ocupada per la TDT, per permetre aquí el desplegament de futures xarxes de telecomunicacions 5G- es produirà de forma esglaonada en la major part d'Espanya, començant per les àrees abans descrites, encara que quedaran exempts dels canvis de freqüències a Astúries, Barcelona, La Corunya, Menorca, Melilla i una part de les províncies de Toledo i Múrcia. El procés quedarà completat en un any, a data 30 de juny de 2020.











En total, d'acord a les estimacions realitzades per la Secretaria d'Estat, uns 850.000 edificis i 21 milions d'habitants quedaran afectats. Seran els edificis comunitaris els que hauran d'adaptar les seves instal·lacions d'antenes col·lectives per continuar rebent l'oferta completa de canals de TDT i hauran de contactar amb un instal·lador registrat; disposaran d'un termini màxim de sis mesos i comptaran amb ajudes públiques que podran sol·licitar a partir del 20 de setembre. En concret, el Govern destinarà 145 milions d'euros, la meitat del que demanava el sector, i els ajuts oscil·laran entre un mínim de 104,3 euros i un màxim de 677,95 euros segons les característiques de la infraestructura instal·lada prèviament.

Quedaran exclosos d'aquesta adaptació els habitatges individuals, on únicament s'hauran resintonitzar els televisors per poder gaudir de l'oferta completa de TDT, una vegada que finalitzin els 'simulcast'. Aquest procés no implicarà l'aparició ni desaparició de canals de televisió, simplement es desplacen de freqüències. El procés no implicarà l'obsolescència de televisors ni descodificadors TDT.

A partir del 30 de juny de 2020, la banda de 700 MHz estarà disponible per a la prestació de serveis associats a la telefonia mòbil de cinquena generació, dins del Pla Nacional 5G. Es manté així l'aposta de situar a Espanya entre els països líders en el desenvolupament d'aquesta tecnologia, que impulsarà la competitivitat del teixit empresarial i facilitarà l'aparició d'innovacions disruptives.