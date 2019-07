La sèrie documental de Sergio Ramos arriba el 13 de setembre

DdG Amazon Prime Video estrenarà la sèrie documental espanyola El corazón de Sergio Ramos el proper 13 de setembre. La producció seguirà el futbolista de la selecció espanyola i del Reial Madrid a través de la seva vida quotidiana durant la temporada 2018-2019, una de les més dures per a l'equip.

La sèrie és un exemple més de com Amazon pretén atraure els aficionats a l'esport, un element demogràfic clau per a qualsevol cadena de televisió, tradicional o de streaming, després de l'èxit de All or Nothing: Manchester City i una altra sèrie espanyola, Six Dreams, basada en La Lliga i guanyadora d'un Emmy.

La plataforma sap emprar l'esport per guanyar-se al públic dels països en els quals es pretén instal·lar. Aquesta estratègia és la diferència més marcada entre Amazon Prime Vídeo i els seus rivals, per als quals l'esport ocupa un lloc secundari. «El futbol té tants fans que té molt sentit que incloure-ho en la nostra estratègia: no només comèdies i drames i documentals, sinó l'esport com un gènere en si mateix», explica Geòrgia Brown, directora de sèries europees de la plataforma.

En la carrera per guanyar-se el seu tros del mercat espanyol, Amazon no té com a objectiu que aquests continguts funcionin a tot el món, a diferència d'altres plataformes, fet que explica la seva afició per realitzar continguts futbolístics pensats a cada país.