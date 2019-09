Així va ser el pas de Masterchef Celebrity per Sant Julià de Ramis

Redacció | Girona

Televisió Espanyola va estrenar, el passat dimecres, la versió «Celebrity» del seu exitós programa de cuina Masterchef. Hi participen cares conegudes de la televisió, la música i el món de l'esport, com Els Chungitos, Tamara Falcó, Ana Millán, Marta Torné, Yolanda Ramos, el Sevilla o Almudena Cid.

Una de les proves del programa els va portar a fer parada al restaurant Atempo, dirigit pel xef i jurat del programa Jordi Cruz i situat a La Fortalesa de Sant Julià de Ramis. Els participants, dividits en dos grups, van haver de reproduir dos plats d'un menú dissenyat per Jordi Cruz i la resta del jurat, amb la complexitat que suposa i el baix nivell culinari dels aspirants a Masterchef. A més, el van haver de servir a 42 comensals, entre els quals hi havia joiers, orfebres, escultors i pintors que exposen al DOR Museum de la Fortalesa.

Ana Obregón, la primera eliminada

Els equips van estar dirigits per Ana Obregón i Juan Avellaneda, i ja va despertar els primers enfrontaments entre els concursants, especialment entre Ana Obregón i Vicky Martín Berrocal. La dissenyadora es va veure superada per la manera de dirigir de la biòloga. Finalment, l'equip va perdre i es va haver d'enfrontar a la prova d'eliminació. Ana Obregón va presentar un plat que no va agradar gens as components del jurat, i va ser la primera expulsada de la 4a edició de Masterchef Celebrity.