La Junta Electoral prohibeix l'ús dels termes «presos polítics», «exili» i «Consell de la República» a TV3

La Junta Electoral de Zona de Barcelona ha prohibit als mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) utilitzar les expressions 'presos polítics', 'exili' o 'president a l'exili' als espais informatius durant el període electoral per als comicis del 10 de novembre. La Junta s'alinea, així, amb el criteri ja expressat anteriorment, segons el qual expressions d'aquest tipus són "clarament identificables" amb el missatge electoral de "determinades opcions polítiques". L'àrbitre electoral s'ha posicionat davant d'un recurs presentat per Ciutadans (Cs), i considera que expressions com aquestes vulneren el "principi de pluralisme polític i social, així com la igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa".

De la mateixa manera, la Junta Electoral de Barcelona ha considerat que expressions com Consell de la República o Assemblea de Càrrecs Electes han d'incorporar al davant l'etiqueta 'autodenominat'. D'aquesta manera, afegeix la Junta, s'evitarà que l'espectador arribi a la "conclusió falsa que, en efecte, existeix un govern legítim a l'exili, persecució política dels consellers, o que una determinada candidatura és l'hereva genuïna d'aquest pretès govern a l'exili".

En canvi, l'àrbitre electoral no veu problema en què els professionals dels serveis informatius dels mitjans públics catalans puguin utilitzar expressions com 'repressió policial' o 'referèndum de l'1 d'octubre', emparant-se en el "dret constitucional a informar" i subratllant que aquestes expressions no tenen incidència electoral.

En concret, sobre l'expressió 'repressió policial', la Junta no considera que s'utilitzi "amb voluntat d'afavorir determinades candidatures independentistes", atès que, subratlla, "hi ha diverses causes a diferents jutjats de distints partits judicials de Catalunya en què s'està investigant l'actuació d'alguns funcionaris policials en qualitat d'investigats".

I sobre 'referèndum de l'1-O', la Junta subratlla que "tots els periodistes de tots els mitjans públics, així com els polítics de totes les formacions polítiques amb independència de la seva ideologia o ideari s'hi refereixen, precisament, per elogiar-lo o per criticar-lo i condemnar-lo".

La resolució ha comptat amb el vot particular del vocal no judicial Marc Marsal, que ha puntualitzat que, al seu parer, la denúncia de Cs és "preventiva", pel fet que quan es va interposar encara no s'havien publicat les llistes dels partits que concorrien a les eleccions del 10-N.

A parer d'aquest vocal, que repassa un per un els termes que la Junta posa en qüestió, el que resulta contrari a norma és "utilitzar un context de resolucions judicials més que discutibles (i no fermes) per forçar els mitjans de comunicació públics a adoptar un relat i una terminologia que no pel fet de ser una "veritat establerta judicialment" esdevé necessàriament una informació veraç i neutral".