Hugo Molina, de només tres anys, guanya 'Got Talent'

Redacció El petit Hugo Molina ha fet història per ser el participant més jove de 'Got Talent' però sobretot l'ha fet per ser el guanyador més jove de 'Got Talent' a tot el món. Amb només anys, el petit Hugo ha revolucionat el món sencer al ritme del seu tambor.

A la final de la cinquena edició de 'Got Talent', ahir a la nit, els espectadors del programa de Telecinco van considerar que el premi de 25.000 euros havia de ser pel petit virtuós del tambor. En l'actuació d'ahir va interpretar la nadala 'Campana sobre campana' i el jurat va tornar a marevellar-se de l'habilitat del nen.

A banda de la victòria, la família d'Hugo se'n va endur una gran sorpresa: Santi Millán, presentador del programa els va comunicar que visitarien el Papa Francesc i que podria tocar el tambor al Vaticà.