Uns hackers aconsegueixen que TVE emeti per internet una entrevista a Puigdemont

Redacció Els seguidors del portal informatiu +24 de Televisió Espanyola van poder veure una entrevista a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont emesa pel canal Russia Today (RT). No es tractava de cap tipus d'acord, sinó d'una acció d'uns hackers que van piratejar el canal de la televisió pública espanyola. Segons l'agència RIA Novosti, l'editora en cap de RT, Margarita Simonyan, va confirmar el pirateig de la seva emissió i ho va celebrar: «No sabem qui ho ha fet, però ha estat molt bé».

L'entrevista la va fer l'expresident de l'Equador Rafael Correa, que disposa d'un programa a RT (Conversaciones con Correa), en el qual ha entrevistat personatges com Evo Morales o Pablo Iglesias.

Durant l'entrevista, Puigdemont va lamentar que la cultura espanyola de solucionar les diferència «de forma autoritària», fet que atribueix a l'herència del franquisme. «Hi ha una idea gairebé masclista en el sentit d'imposar, de no negociar, que negociar és de covards, de febles. Ells o imposen o van fins al final», va dir l'expresident català. Segons la seva opinió, «no hi ha solució a el problema català que no passi per la independència».