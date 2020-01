La tercera temporada de «Westworld» ja té data estrena

Redacció | Girona Després d'una llarga espera, HBO per fi ha fixat la data de retorn de 'Westworld'. La ficció, que va emetre el seu últim capítol el juny de 2018, estrenarà la seva tercera temporada, rodada en part a Besalú, el 15 de març.

El tràiler difós el juliol passat va mostrar algunes escenes de Besalú transformat en una població italiana ocupada pels nazis.

A més de la data de llançament, ja es coneix el nombre d'episodis d'aquesta tercera temporada. En comptes de l'habitual tanda de deu capítols, el nou lliurament comptarà amb tan sols vuit.

Besalú, nou escenari de la producció d'HBOL'equip de rodatge de 'Westworld' es va traslladar a Besalú a finals de maig per rodar algunes de les escenes. Durant uns dies, el barri vell i l'accés al pont medieval van tenir l'accés restringit. L'esdeveniment va causar la indignació dels turistes que confiaven fer la visita a la vila amb tota normalitat, mentre que entre els veïns es va viure amb certa resignació.

Nous personatgesCreada per Jonathan Nolan i Lisa Joy, per la sèrie hi han passat actors com Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, o Ed Harris. En aquesta tercera temporada, s'han unit al repartiment actors com Vincent Cassel (conegut per "Cisne Negro" o "Irrevesible"), Aaron Paul ("Breaking Bad") o Lena Waithe ("Ready Player One").

En un comunicat, la cadena americana ha descrit la tercera temporada com "una odissea fosca sobre l'alba de la consciència artificial i el naixement d'una nova forma de vida a la terra".