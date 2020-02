TV3 estrena la sèrie documental «Crims», amb Carles Porta

ddg | girona TV3 estrena questa nit, a partir de les 22.00 h, la sèrie de no-ficció Crims, dirigida i presentada per Carles Porta. Es tracta d'un true crime que relata crims reals que han passat fa pocs anys a Catalunya. En cada lliurament, Porta presenta els casos des de l'estudi de Catalunya Ràdio amb una breu introducció abans de donar pas a cada capítol. La seva veu en off acompanya tot el capítol. A Crims no hi ha experts parlant de la seva feina, hi ha protagonistes -directes o indirectes- de cada història que relaten la seva participació en els fets, bé perquè ho van viure o bé perquè ho van investigar. La sèrie consta d'un total d'11 capítols que creen seqüències i construeixen personatges.

En la seva estrena, el format presenta un doble episodi sobre el cas de Manuel Brito i Javier Picatoste, dos criminals molt violents que la tardor del 2001 van fugir de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, després que el segon disparés a una parella de mossos d'esquadra que custodiaven el primer.

Manuel Brito i Javier Picatoste eren criminals molt violents i conflictius dins i fora del Centre Penitenciari Ponent, a Lleida, on complien penes per delictes de sang. Tots dos acumulaven anys d'odi i violència contra la societat. Tots dos hi tenien molt poc a perdre. I estaven desesperats.

La història dels dos delinqüents comença a Lleida, el diumenge 14 d'octubre del 2001. Aquell dia, una parella d'agents dels Mossos d'Esquadra custodien Manuel Brito, pres del Centre Penitenciari Ponent, a l'hospital Arnau de Vilanova, on li han enguixat un braç. Javier Picatoste, un pres que no ha tornat a la presó després de dos dies de permís, se'ls acosta, dispara als policies a boca de canó, els fereix greument i fuig amb el presoner custodiat dins d'un BMW robat. Ningú sospita que l'objectiu d'aquests dos delinqüents va molt més enllà d'aconseguir la llibertat.

El programa no només recordarà el cas al complet, si no que segueix la seva pista fins al dia d'avui. Així, també mostra com durant el judici surten a la llum diverses irregularitats dins de la presó que van fer possible la fuga i es posa en dubte una vegada més la utilitat i la seguretat de les presons.